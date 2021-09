La protection de l'environnement s'invite à l'école au Bénin

C'est un samedi légèrement ensoleillé à Ouidah, à environ 30 kilomètres de Cotonou. C'est ici qu'une centaine d'écoliers, issus de plusieurs établissements de la ville, ont rendez-vous avec les jeunes de l'ONG Educ'Eco. Une ONG menée par de jeunes Béninois qui ont décidé de promouvoir la défense de l'environnement auprès des enfants dans les écoles, avec la mise en place d'un projet d'éducation environnementale qui se présente sous forme de cours ou de discussions avec les élèves.

"Les adultes sont les plus pollueurs parce que, dans le passé, ils n'ont pas été véritablement éduqués aux valeurs environnementales", explique Brunelle Guézodjè d'Educ'Eco en racontant le pourquoi de la naissance du projet. "Du coup, on s'est dit qu'il vaut mieux inculquer ces valeurs aux enfants d'aujourd'hui afin qu'ils grandissent avec ça et on aura des adultes bien éduqués, des adultes très conscients demain."

Produire bio à la maison

Pour préparer cette relève, Brunelle et ses collègues ciblent les enfants de cinq à quinze ans à travers le pays. Ce jour-là, comme ils l'ont déjà fait dans plusieurs autres communes, ils s'appuient sur des spécialistes environnementaux pour sensibiliser et former ces écoliers de Ouidah.

Chabi Emmanuel Prosper observe son autre collègue formateur de la startup ''Glégan Service'' dans une séance de discussion avec les enfants sur l'importance du bio dans la protection de l'environnement. "Il est en train de leur montrer les différentes étapes pour commencer une production bio chez soi", explique-t-il. "Et on voit que les enfants sont vraiment intéressés, ça a l'air d'un jeu."

Gestes du quotidien

L'initiative Educ'Eco semble porter déjà des fruits, les enfants se disent de plus en plus concernés. "Nous avons compris que nous, enfants, on a un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement", assure Esther Naomi Aniko en classe de CM2. "Et on nous a appris à garder notre environnement sain et propre partout où on est."

Sa camarade Elisabeth Nartex raconte qu'elle tentera désormais de ne plus utiliser de sachets en plastique mais ceux en papier biodégradable. "Et nous devons maintenir notre environnement propre partout où on doit être, à l'école, à la maison et même dans la rue. On doit passer ce message à nos parents et à tous nos amis", sourit l'écolière.

Educ'Eco ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'ONG poursuit ses formations environnementales auprès des élèves béninois et prévoit désormais même de les étendre aux enfants non-scolarisés.