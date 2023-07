Au Bénin, un programme finance la scolarisation des filles

"Je suis Agbodossindji Lucrèce, je fréquente le CEG 1 Abomey-Calavi, je suis en classe de 4ème". Orpheline et sans grand soutien, Lucrèce éprouvait d'énormes difficultés pour évoluer dans son cursus scolaire. Malgré son ambition, ses compétences et son assiduité, cette élève craignait même d'abandonner sa scolarité : "Au départ, j'avais peur que le manque de moyens coupe à un moment ma scolarité et m'empêche d'aller à l'école comme toutes les autres filles de mon âge, j'avais peur. Parfois je n'avais pas les sous pour aller à l'école, parfois on me sortait de la classe parce que je n'avais pas l'argent des photocopies ou je n'avais pas les livres. Je crois que c'est surtout à cause de ça que j'ai été retenue parmi ces filles bénéficiaires du programme."

12.000 francs CFA par mois

Lucrèce fait donc désormais partie des 30.000 filles scolarisées ciblées par le volet Maintien des filles à l'école du projet d'Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (Swedd ).

Ecoutez le reportage de Rodrigue Guézodjè

Un initiative dont bénéficie aussi Angélique Adogba, en classe de terminale. Et comme Lucrèce, Angélique reçoit, outre les kits scolaires, une aide mensuelle de 12.000 francs CFA, soit environ 400 francs par jour : "Si ce n'était l'aide de Swedd, ce n'est pas sûr que cette année j'aurais pu continuer parce qu'il y a des jours où je venais au cours sans manger, on me faisait sortir des cours pour des photocopies, mais à présent je suis correctement les cours à l'école et je sais que j'aurai aussi mon baccalauréat."

Agir aussi pour les garçons

Réussir à l'examen ou terminer en beauté une année scolaire, la détermination de ces filles issues de familles vulnérables répond bien à la priorité des pouvoirs publics de lutter contre la non-scolarisation et la déscolarisation des filles. Chantal Bankolé, parente d'élève et surveillante générale au collège, salue l'initiative, et en demande même plus :

"Toutes ces filles qui ont été prises en compte, si leur suivi est vraiment bon, si c'est bien fait, leur scolarité est assurée. Mais ce serait bien que les devanciers de Swedd pensent aussi à nos garçons, il y en a de très intelligents, et beaucoup de garçons qui vivent les mêmes difficultés que ces filles-là, parfois même pire que ce que vivent ces filles."

En attendant la prise en compte de cette demande, les filles, celles du primaire aussi, vont continuer à bénéficier des avantages du projet Swedd-Bénin pendant trois années, pour un budget total d'environ 9,3 milliards de francs CFA.