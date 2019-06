Bénin : Patrice Talon prône l’apaisement

Le président béninois a reçu, ce jeudi 20 juin, une délégation des sages de Tchaourou, la région d’origine de l’ancien président Thomas Boni Yayi. Un comité de réflexion a été mis sur pied pour aider au retour de la paix. Le comité est constitué de cinq membres : Adam Bagoudou, Kassim Kabassi, Theophile Worou, Taïrou Kabassi et Ichola Bio Sawé. Sa principale mission : réconcilier les populations de Tchaourou avec elles-mêmes.

Les membres de la commission ont rencontré l’ex-président, Thomas Boni Yayi, reclus depuis plusieurs semaines à son domicile de Cadjéhoun à Cotonou, la capitale économique.

Aucun "problème personnel"

Au cours de la rencontre, le président Patrice Talon, a affirmé n'avoir aucun "problème personnel" avec son prédécesseur devenu son principal opposant, Thomas Boni Yayi. "Je n'ai pas de problème personnel avec Boni Yayi, c'est un ami. Ce qui nous a opposé, c'est du passé", a t-il déclaré devant le roi et d'une délégation de cadres et de notables de Tchaourou, la ville d'origine de l’ancien président qui a dirigé le Bénin entre 2006 et 2016.

