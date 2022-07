Le Bénin veut profiter de l’expérience du Niger contre le terrorisme

Un accord de coopération de défense et de sécurité a été signé lors de la réunion des ministres de la Défense des deux pays, ouverte le lundi 11 juillet à Niamey.

La signature de cet accord est selon Fortuné Alain Nouatin, le ministre béninois de la Défense nationale "l'entrée dans l'ère d'une coopération beaucoup plus étroite dans le domaine de la défense et de la sécurité entre la République du Niger et celle du Bénin".

L’objectif affiché est en effet de collaborer pour "barrer la route aux terroristes". Alors que le Bénin est désormais également la cible d’attaques, les autorités espèrent pouvoir profiter de l’expérience du voisin nigerien qui fait depuis une dizaine d’années maintenant face à la violence djihadiste.

Écouter l'audio 02:05 "Ces accords sont signés quand il y a danger" Amadou Bounty Diallo

Alkassoum Indattou, le ministre nigérien de la Défense a rassuré les autorités béninoises sur le fait que le Niger était prêt à faire "tout ce qu'il faut pour aider les autres pays, à être résilients dans le combat contre le terroriste" et à partager toute son expérience.

Amadou Bounty Diallo, ancien militaire et enseignant chercheur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey revient sur l'interêt de la signature d'un tel accord de coopération entre le Niger et le Bénin.

