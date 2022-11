Bénin : Les Démocrates en lice pour les législatives

Finalement sept partis politiques sur les huit inscrits au départ ont vu leur dossier validé par la Céna, l'institution en charge de l'organisation des élections. Le parti ''les Démocrates'', principal parti d'opposition, vient d’être rétabli par la Cour constitutionnelle pour être dans la course aux prochaines législatives de janvier 2023.

L'ambiance était évidemment festive dans le camp des partis ayant composté leur billet pour les législatives de janvier 2023... Leurs militants les ont accompagnés durant l'éprouvant processus du dépôt des dossiers. Yénoussa Salimatou est heureuse de se retrouver dans la course pour cette élection, elle y va sur la liste du Mouvement Populaire de Libération (MPL), l'un des partis d'opposition.

"On ne peut exprimer que de la joie, parce que c'est un travail de très longue haleine et aussi une étude de stress. Donc Dieu a permis, les militants ont eu une confiance en nous et ils nous ont accompagné jusqu'au bout et nous avons obtenu notre récépissé définitif, la joie elle est immense", raconte Yénoussa Salimatou à la DW.

Une dette de plus d'un milliard

L'ambiance sera désormais la même pour ''Les Démocrates''. Le principal parti d'opposition qui a focalisé jusqu’à ce jeudi toutes les attentions n'était pas assuré d'être du rendez-vous de janvier prochain. Plusieurs candidats de cette formation politique traînant une dette fiscale estimée à plus d'un milliard de francs CFA n'ont pas obtenu le quitus fiscal. Celle-ci a donc déposé un recours devant la Cour constitutionnelle qui a finalement ordonné à la Céna de lui permettre de remplacer les candidats qui n’ont pas reçu de quitus fiscaux.

"Nous n'avons pas ces quitus fiscaux, mais nous avons formulé un recours, nous avons expliqué à la cour que le fait que nos camarades qui se sont retrouvés aujourd'hui avec des montants qu'on cite là, le fait qu'ils soient sur la liste n'est pas notre faute, que si l'administration fiscale leur avait notifié ces observations à temps comme l'indique la loi ils ne seraient pas sur la liste, explique Jude Lodjou du parti Les Démocrates. Mais l'administration a attendu la fin du dépôt des dossiers, quatre jours plus tard avant de notifier ces observations-là. Donc nous avons demandé à la cour de constater que cette faute-là est une faute de l'administration financière, de nous permettre de remembrer notre liste, de demander à la Céna de nous permettre de mettre d'autres personnes à la place de ceux qui ont ces problèmes."

Le Parlement actuel est favorable dans sa majorité au président Patrice Talon

Le parti les Démocrates sera donc bel et bien dans la course pour les légilsatives au Bénin face à 6 autres formations au nombre desquelles l’Union Progressiste le Renouveau, de la mouvance présidentielle dont est membre Christelle Houndonougbo.

"Au sein de l’Union Progressiste le Renouveau, en ce qui concerne les instances, les travaux vont continuer, l’organisation mise en place sera parfaite pour une issue heureuse, pour un aboutissement victorieux au 8 janvier prochain", affirme Christelle Houndonougbo à la DW.

Un 8 janvier décisif qui devraient apporter une nouvelle configuration dans le paysage politique béninois.