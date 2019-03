Bénin : la plénière à l’Assemblée nationale s’annonce décisive pour le scrutin législatif

Jour J pour les parlementaires béninois qui doivent débattre des issues de sortie de crise politique. La plateforme électorale des organisations de la société civile par la voix de sa présidente Fatoumatou Batoko Zossou, a appelé l’attention des députés sur deux aspects dont la loi dérogatoire devra tenir compte.

"D’une part, la mobilisation de tous les acteurs concernés dans la droite ligne des vœux et sollicitation du chef de l’Etat afin qu’un réel consensus se réalise autour de la loi dérogatoire. D’autre part, que cette loi dérogatoire puisse permettre une régulation des délais du processus électoral de sorte que la huitième législature soit installée à l’échéance constitutionnelle du 15 mai 2019."

Loin des querelles politiques, quelque part dans le marché Dantokpa situé au cœur de Cotonou et réputé être l'un des plus grands de l’Afrique de l’Ouest, Véronique est assise au milieu de tas de marchandises invendues.

Cette commerçante est plus préoccupée par la mévente que par les élections législatives. "Nous ne vendons pas, tout est cher. Je vends des mèches. Nos marchandises aussi arrivent difficilement. Et c’est la société Bénin contrôle qui gère. La marchandise pour laquelle on payait come frais de douane 20.000 francs CFA, les sont passés à 60.000 francs, 50.000, 45.000. Il n’y a pas d’argent dans le pays. Je ne vends pas. Depuis votre venue ici, avez-vous vu un seul client ?", raconte Véronique.

Celle-ci préfère s'occuper de son commerce "comment voulez-vous que nous parlions d’élections ? Il faudrait être rassasié avant de penser voter. Si nous n’avons pas la paix du cœur on ne peut se sentir concerné. Moi je ne veux même pas m’y intéresser. Jusqu’à midi je n’ai rien vendu. Que vont manger mes enfants et mon mari ? Je ne peux pas perdre mon temps à parler d’élections..

Comme elle, ils sont nombreux les Béninois désintéressés. Mais pour ceux qui en ont encore l’énergie, de la plénière de ce jeudi dépend la réussite du processus électoral en cours.

Ce jeudi, tous les Béninois ont leurs regards tournés vers l’Assemblée nationale où la plénière à l’Assemblée nationale s’annonce décisive pour le scrutin législatif du 28 avril.