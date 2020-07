Bénin : coup d'envoi des épreuves du baccalauréat malgré la Covid-19

L'organisation de ces examens était clairement un défi pour les responsables du système éducatif béninois, fortement soutenu par un gouvernement déterminé, malgré la menace de la pandémie de Covid-19 et les perturbations qu'elle a entraînées dans le cours de l'année scolaire.

Et au lancement ce lundi (20.07.20) des épreuves écrites du baccalauréat, les acteurs n'ont pas manqué de saluer cette ténacité.

"A quand la fin du Covid ? Nul ne le sait ! Et dire de ne pas organiser les examens...moi je pense que le Bénin a très bien fait de faire passer les examens. La vie continue, même avec la Covid-19, on a connu le Sida ici, est-ce qu'on a arrêté de travailler ? On travaille avec la maladie mais on prend les dispositions pour", explique Maurille Mondé, chef de centre d'examen.

A contexte particulier, dispositions spéciales

Les autorités ont dû déployer, dans les 137 centres de composition prévus pour cet examen, des équipements nécessaires pour éviter la propagation du virus. Avec aussi des consignes à pour tous les acteurs.

Le port des masques est obligatoire dans toutes les écoles.

"On a donné des instructions fermes aux surveillants de salles pour que les candidats puissent porter correctement leur masque et ça devrait aussi commencer par eux. Il faut bien porter avant de demander que ça soit bien porté. Ils ont aussi utilisé le gel avant de démarrer du secrétariat, arrivés dans la salle ils ont donné du gel à chaque candidat dans la main. Moi j'ai bien aimé ça parce qu'ils nous ont amené les désinfectants pour qu'on ne puisse pas attrapper la maladie, donc je pense que c'est une bonne idée et je remercie énormément l'Etat pour ça."

Au collège Sainte-Rita de Cotonou, le dispositif semble bien en place comme le témoigne aussi Hippolyte Agbéssi, l'adjoint au chef de centre.

"Sainte Rita c'est un grand centre qui compte 45 salles et au total 1342 candidats. Il y a un candidat par table, les candidats sont bien disposés de telle sorte que la distance d'un mètre est respectée entre les candidats."

Prisca était surveillante au Collège Père Aupiais, un autre centre de Cotonou où planchent près de 540 candidats.

"On ne s'y attendait pas, on sait que ces candidats n'allaient pas respecter ces gestes barrières mais à la fin c'était une satisfaction."

L'usage des masques est aussi courant dans le pays.

La satisfaction se lisait également sur le visage de nombreux candidats au terme de la première journée, quant à la consistance des épreuves. Yves et Charlène qui composent pour un bac genie civil venaient de terminer leur épreuve de résistance des métaux.

"Vraiment il n'y a rien à dire, ça s'est bien passé, c'était normal. C'est ce qu'on nous a appris qu'on nous a donné, rien à part cela. Les épreuves sont à notre portée, donc on a fait ce qui est de notre mieux."

Charlène fait partie des 35 049 filles sur les 95 404 candidats qui sont en quête du diplôme donnant accès aux études supérieures. Au terme des épreuves écrites, les corrections sont prévues le 3 août et la première délibération dix jours après via une plateforme e-resultat, selon un programme rendu public par le ministre de l'Enseignement supérieur.

A ce jour, le Bénin compte 31 décès de Covid-19 avec un peu plus de 1.600 personnes infectées.