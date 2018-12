Axel Witsel : "Je suis l'un des leaders du BvB"

Il est la recrue qui fait parler d'elle du côté de Dortmund cette saison. A 29 ans, et après 18 mois passés en Chine, Axel Witsel a fait son retour en Europe cet été.

Tout juste auréolé d'une place sur le podium du Mondial russe, obtenue avec ses coéquipiers des Diables Rouges, le milieu de terrain a vite impressionné dans la Ruhr au point d'obtenir dès le début de saison une place dans le 11 de depart.

En seulement quelques mois, il est devenu un leader au sein de cette équipe où les jeunes joueurs sont légion et ont besoin d'aide.

Axel Witsel avec Marco Reus

"Je suis l'un des leaders de l'équipe à cause de mon âge et parce que nous avons un groupe de joueurs très jeune", a-t-il déclaré à la DW.

"Mais je ne suis pas le seul. Marco Reus, Mario Götze, Lukas Piszczek le sont également. Je pense que nous avons un bon mélange entre jeune talent et expérience, et c'est pourquoi nous nous en sortons si bien en ce moment."

Un début de saison parfait

Axel Witsel célèbre son premier but sous les couleurs du BvB, le 26 aôut 2018

A l'issue de la phase aller, le Borussia Dortmund a été sacré champion d'automne. Une disctinction qui vient couronner une début de saison quasi parfait, avec seulement une défaite au compteur en championnat.

Mais Axel Witsel reste prudent et sait que tout reste à faire pour détroner le Bayern Munich.

"Ce n'est pas le moment de parler du titre car la seconde moitié de la saison sera longue. Nous devons continuer comme nous le faisons maintenant, en jouant match par match et à la fin nous verrons le résultat", assure-t-il.

De la Chine à l'Allemagne

Axel Witsel avec le maillot de la Belgique

Si le titre de champion d'Allemagne est l'objectif affiché du club, d'un point de vu personnel Axel Witsel est déjà fier d'avoir su s'adapter si rapidement à un championnat bien plus exigeant que la Ligue chinoise.

"Je me suis battu au cours des six premiers mois, car le niveau de la Bundesliga n'est pas le même qu'en Chine. J'avais l'habitude de jouer à ce niveau, mais seulement en équipe nationale. Maintenant, c'est tous les jours et à chaque match. Mais je me suis adapté très rapidement et je suis vraiment heureux ici", confesse-t-il.

Pendant ses années passées en Russie et en Chine, Axel Witsel était régulièrement pointé du doigt pour ne pas jouer dans une grande ligue. Avait-il réellement le niveau pour évoluer dans un grand championnat osaient même demander certains ?

Depuis aôut, sous les couleurs du Borussia Dortmund, Axel Witsel donne tort, avec la manière, à ses détracteurs.