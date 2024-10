Aux Etats-Unis, le vote convoité des Afro-descendants

Selon les données du U.S. Census Bureau, entre deux à trois millions de personnes d'origine africaine sont éligibles pour voter. Mais en 2020, lors du dernier scrutin présidentiel, à peine 51% des Américains issus de la diaspora africaine se sont rendus aux urnes.

Comparativement, le taux de participation est de 63% chez les Afro-Américains, dont la grande majorité sont des descendants des esclaves déportés en Amérique entre le 16e et le 19e siècle.

D'après Leonard Wantchekon, professeur de politique et d'affaires internationales à l’Université de Princeton, "l’apathie politique au sein de la diaspora africaine est surtout due à l'absence d'efforts visant à relier la politique américaine aux préoccupations de cette communauté, notamment en ce qui concerne les relations avec l'Afrique. En outre, il s'agit d'un problème d'intégration insuffisante entre la diaspora africaine et les Afro-Américains. Il y a un manque de liens avec les autorités et la société américaines".

Campagne de mobilisation sur le terrain

Face à cette situation, des initiatives ont vu le jour pour encourager la participation électorale de cette communauté. L'une d'entre elles est l’African Women for Harris-Walz.

Ce groupe, composé majoritairement de femmes noires et de leaders communautaires, s'efforce de sensibiliser les Afro-descendants à l'importance de leur vote et milite pour la victoire de la candidate démocrate, Kamala Harris.

Kamala Harris a succédé à Joe Biden au pied levé après le désistement historique de l'actuel président Image : BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

Aisha Birho Diallo, coordinatrice de cette plateforme, explique que "notre objectif est d'assurer son élection et de faire en sorte que les femmes africaines participent à cette victoire historique en élisant la première femme présidente des Etats-Unis. Nous travaillons directement avec son équipe de campagne, organisons des collectes de fonds, des campagnes de porte-à-porte et des appels téléphoniques aux indécis. Nous la soutenons, non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est pleinement qualifiée pour diriger le pays".

Le vote des Afro-descendants acquis à la cause démocrate

Historiquement, les Afro-descendants, comme les Afro-Américains dans leur ensemble, votent majoritairement pour le parti démocrate. Kamala Harris suscite donc un fort engouement au sein de cette communauté. Le professeur Leonard Wantchekon rappelle ainsi que "le parti démocrate adopte une position plus libérale sur des questions comme l'immigration et le multiculturalisme, tandis que les républicains sont plus rigides. Même si la diaspora africaine n'est pas aussi impliquée politiquement auprès des Afro-Américains, nous partageons des enjeux communs et nous votons majoritairement démocrate, tout comme eux".

Bien que les élections de 2020 ont montré une mobilisation en hausse, il reste à voir si cet élan se poursuivra lors du scrutin du 5 novembre. Des Etats comme le Texas, où les Afro-Américains représentent une part significative de l'électorat, pourraient basculer si cette communauté venait à se mobiliser davantage.