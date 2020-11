Aux Îles Canaries, les migrants pas les bienvenus

Flash 17h TU (10.10.2020)

Rassemblement de l’opposition ivoirienne, ce samedi à Abidjan, la CPI met en garde le pouvoir et l'opposition, en Guinée, contre de nouvelles violences, plus de 16.000 migrants et demandeurs d'asile d'au moins vingt nationalités différentes, expulsés d'Algerie, selon Human rights watch, de nouvelles restrictions en Allemagne en raison de la Covid-19.