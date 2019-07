Audi-cup: le Bayern corrige 6-1 Fenerbahçe, Tottenham s’impose 1-0 face au Real

Les hommes de Nico Kovac n’ont pas trainé pour étriller le club turc, leur infligeant une punition 5-0 en une mi-temps avant de parapher leur récital avec un sixième but en seconde période.

C’est Renato Sanchez qui a ouvert la marche à la 22e. Puis suivi de Leon Goretzka (28e) et Kingsley Coman (40e). Mais parmi les buteurs de la soirée, on retiendra le nom de Thomas Müller auteur d’un triplet. (32e, 44e et 58e):

"Je voudrais faire un grand compliment à notre équipe. Ils ont fait du très bon travail. Surtout en première période, on pouvait vraiment voir qu'ils mettaient en pratique ce dont nous avions parlé. Ils ont créé beaucoup d'opportunités et marqué beaucoup de buts. Nous avons bien défendu. Je pensais que ça allait vraiment bien. Les préparatifs vont très bien, nous sommes satisfaits du niveau de condition physique de l'équipe, en particulier du jeu brillant que l'équipe a montré aujourd'hui" se réjouit l'entraineur Niko Kovac.

Tottenham a fait l’essentiel face au Real Madrid

Finaliste de la dernière Ligue des champions, le club londonien s’est tranquillement imposé 1-0 face au Real Madrid. L’unique but de la rencontre a été inscrit par l’attaquant anglais Harry Kane (22e).

"Nous avons très mal débuté, l’adversaire a profité de nos erreurs, notre défaite est méritée. C’est vrai que nous ne sommes pas tout à fait en forme", a estimé le milieu du Real Tony Kroos après le match. Le Real Madrid a encaissé trois défaites dans ses quatre matches de préparation.