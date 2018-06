Aucune équipe africaine en 1/8 de finale du Mondial

En perdant face à la Colombie (1-0), le Sénégal est le dernier représentant africain à être éliminé. Une élimination d'autant plus difficile à digérer qu'elle s'est établie sur le classement du fair-play.

Cheikhou Kouyaté consolé par Kara Mbodji

Le Japon et le Sénégal ayant, à la fin des trois matchs de poule, le même nombre de points ainsi qu'un goalaverage individuel et particulier identique, c'est le nombre de cartons jaunes qui a determiné qui obtiendrait son ticket pour les 1/8 de finale face à l'Angleterre ou la Belgique. Avec deux avertissements de moins au compteur que les hommes d'Aliou Cissé, ce sont les Japonais qui sont donc passés.

La Pologne sauve l'honneur

Jan Bdnarek, buteur pour la Pologne

La Pologne, qui n'avait toujours pas remporté le moindre point ou marqué le moindre but dans ce Mondial, et qui était déja éliminée, a sauvé l'honneur en battant le Japon (1-0) grâce à un but du jeune défenseur Jan Bednarek. En revanche, Robert Lewandowski sera bel et bien resté muet en Russie.