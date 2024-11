Au Niger, le silence des victimes de VBG

Au Niger, malgré les différents instruments juridiques nationaux et internationaux qui les protègent contre toutes formes de discriminations ou de violences, les femmes nigériennes continuent de subir les violences sur leur lieu de travail.

Selon une étude menée en 2021 par le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) en 2021, trois femmes sur cinq au Niger ont déclaré avoir subi au moins une violence au cours de leur vie, les auteurs étant en général les hommes.

"Il a rendu ma vie très difficile"

Une jeune femme qui travaille dans un media privé à Niamey, un secteur où les harcèlements sont en hausse, témoigne de la violence dont elle dit avoir été victime sur son lieu de travail.

"J'ai été victime dans un service où je travaille... le monsieur, au début, n'était pas un responsable qui pouvait prendre des décisions mais à un certain moment, on lui a donné une responsabilité. Avant qu' il soit responsable il a dit qu' il m'aimait et j'ai refusé. Ce monsieur a commencé à me harceler psychologiquement, quand je prends la parole il me demande de me taire, quand je veux faire quelque chose il me dit de ne pas faire, il m'a humiliée devant des stagiaires. Il a rendu ma vie très difficile, à un certain moment j'ai quitté le service", raconte-t-elle au micro de la DW.

Le harcèlement sexuel touche aussi les femmes employées dans le secteur public ou privé au Niger Image : Boureima Hama/AFP/Getty Images

Les conséquences du harcèlement dans le milieu du travail

Pour Laouali Issoufou, membre du bureau confédéral de la CNT, la Confédération Nigérienne du Travail, sa structure dispose de plusieurs mécanismes pour prévenir les violences et harcèlements basées sur le genre sur le lieu de travail.

"En 2019, nous avons créé une cellule d'écoute, conseil, orientation, une cellule à laquelle tous les travailleurs et travailleuses peuvent se faire entendre. La cellule d'écoute existe à la CNT, nous faisons des campagnes de sensibilisation pour briser le tabou, nous faisons aussi des campagnes de lobby auprès des décideurs pour la ratification de la convention 190 de l'OIT", rassure Laouali Issoufou.

Ces violences entraînent des conséquences graves non seulement pour les victimes, mais aussi pour l'ensemble de l'organisation, car elles affectent la productivité, la morale, et la réputation de l'entreprise, estiment des experts du monde du travail.

La sensibilisation, la mise en place des politiques claires et la formation des employés sont notamment des mesures dont se sont données plusieurs entreprises pour prévenir et traiter ces violences.