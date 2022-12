Au Mozambique, verdict du procès pour le plus grand scandale de corruption

Cette affaire implique 19 personnes, dont huit ont été acquittées, mais les principaux auteurs de ce crime financier sont Gregorio Leao, l'ancien chef de la sécurité et du renseignement, Antonio do Rosario, le chef de la division de l'intelligence économique du service de sécurité, et le fils de l'ancien président Armando Guébuza , Ndambi Guebuza.

Le scandale a éclaté après que des entreprises publiques du Mozambique ont emprunté illicitement deux milliards de dollars en 2013 et 2014 auprès de banques internationales pour acheter une flotte de pêche et des navires de surveillance.

Le scandale qui a ébranlé l'économie mozambicaine

Efigenio Baptista, le juge qui a prononcé le verdict, est revenu sur les conséquences que le scandale a eu sur l'économie de ce pays en affirmant que "les crimes commis ont entraîné des conséquences dont les effets dureront pendant des générations".

Le gouvernement, depuis 2014, avait essayé de dissimuler au public cet énorme prêt car les conséquences commençaient à frapper le pays : le Fonds monétaire international (FMI) et d'autres donateurs ont coupé leur soutien financier, déclenchant un défaut de paiement de la dette souveraine et un effondrement de la monnaie.

C'est seulement en mars dernier que le FMI a à nouveau accordé un nouveau prêt de 456 millions de dollars, la première fois depuis l'éclatement du scandale de la dette.

Certaines banques ont été mentionnées dans cette affaire, notamment Crédit suisse. Ce dernier a été condamné l'an dernier à une amende de 475 millions de dollars pour son rôle dans l'octroi des prêts.

La banque suisse, Credit Suisse est aussi impliquée dans ce scandale de corruption

Antonio Guebuza, l'ancien président mozambicain, est venu témoigner pendant le déroulement du procès car le scandale a eu lieu alors qu'il dirigeait ce pays d'Afrique Australe.

Ndambi Guebuza a été condamné à 12 ans de prison

Son fils, selon les témoignages, aurait touché un pot-de-vin de 33 millions de dollars, ce qui lui a permis de s'acheter notamment des voitures de luxe et un manoir de dix millions de rands (soit 590.000 dollars) en Afrique du Sud voisine.

L'Afrique australe est connue pour ce genre de poursuite judiciaire dans des affaires de corruption. Depuis le début de ce mois,Cyril Ramaphosa , le président sud-africain, est lui aussi menacé de destitution à cause d’une affaire de cambriolage, dénommée Phala Phala, dans l'une de ses propriétés où d'importantes sommes d’argent ont été trouvées