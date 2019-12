Au moins 40 morts dans des violences à Bangui

Journal 17h TU (27.12.19)

En RCA, une quarantaine de personnes tuées dans les violences de mercredi et jeudi au quartier PK5, à Bangui. Un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. L'ancien chef rebelle est accusé de vouloir déstabiliser la Côte d’Ivoire et ses avocats annoncent qu'ils vont saisir la cour suprême. La Guinée-Bissau se prépare pour le second tour de la présidentielle de ce dimanche 27 décembre.