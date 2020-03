Au Mali, l'insécurité accroit le nombre de déplacés dans le nord

Info Matin 7HTU (03.03.2020)

Parmi les sujets au menu : l'arrivée annoncée en Guinée d'experts de la Cédéao et de l'OIF alors que les législatives et le référendum constitutionnel ont été reportés, la situation des déplacés dans la région de Ménaka (Mali) en fuite face aux attaques djihadistes et la visite du président congolais Félix Tshisekedi aux Etats-Unis.