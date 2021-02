Au Mali le procès du général Sanogo reprend ce jeudi

Au Mali, liberté provisoire pour le général Sanogo et ses co-accusés

La Chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Bamako a ordonné ce mardi (28.01.2020) la mise en liberté provisoire du général Amadou Haya Sanogo, meneur d'un coup d'Etat en 2012, et détenu depuis plus de six ans.