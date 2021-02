Au Gabon, les mesures face à la Covid-19 passent mal

Le Gabon a rallongé, il y a quelques jours, son couvre-feu, le faisant commencer dès 18H00 au lieu de 20H00. Le pays a interdit les entrées et sorties de la capitale vers les provinces, afin d'enrayer une "hausse inquiétante" des cas de Covid-19.

Les bars et les discothèques sont fermés depuis près d'un an et des secteurs entiers de l'économie et, surtout, l'économie informelle dont vivent d'innombrables familles, sont sinistrés, ce qui a déclenché de récents mouvements de colère.

Deux hommes ont été tués par balles jeudi dernier à Libreville dans des manifestations contre les mesures restrictives de lutte contre la Covid-19.

Dakar la capitale du Sénégal a aussi connu des manifestations contre le couvre-feu

Ce lundi (22.02.2021), un collectif de jeunes gabonais appartenant à un mouvement spontané baptisé "Care", a déposé un mémorandum au Bureau des nations unies pour l’Afrique centrale (UNOCA) et au Conseil économique, social et environnemental (CESE) pour solliciter un allègement des mesures de restrictions contre la Covid 19.

Le collectif sollicite aussi la participation de l’ONU dans les enquêtes diligentées par le gouvernement gabonais, suite aux décès de deux Gabonais à Libreville et trois blessés à Port-Gentil.

Aurelien Ndemezo est le porte-parole de ce collectif. Joint par la DW, il revient sur la démarche de son mouvement et sur les mesures liées à la Covid-19 au Gabon.

Aurelien Ndemezo est le porte-parole de ce collectif. Joint par la DW, il revient sur la démarche de son mouvement et sur les mesures liées à la Covid-19 au Gabon.

Le Gabon, petit pays d'Afrique centrale peuplé d'un peu moins de 2 millions d'habitants, a été jusqu'alors relativement épargné par la pandémie, avec 13.553 cas détectés officiellement depuis les premiers cas il y a un an, et 75 morts à ce jour.

Mais, "la seconde vague que notre pays traverse est plus que redoutable", a assuré vendredi le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong. "En moins de deux mois, nous avons enregistré plus de 4.000 cas positifs à la Covid-19", ce qui présente environ un tiers du total sur un an, a-t-il poursuivi. Un cas de variant britannique a été officiellement détecté à ce jour, selon lui.