Attaque du Hamas contre Israël : de nombreuses victimes

D'après le bilan provisoire, mis à jour sur notre site ce samedi à 16hTU, cette éruption de violence a déjà fait 70 morts côté israélien, selon le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, et 198 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé du Hamas,

La défense israélienne a déclaré l'état de guerre après que le Hamas a lancé une série d'attaques à la roquette tôt ce samedi en direction du territoire israélien. Le Hamas est un groupe militant islamiste palestinien . L’Allemagne, l’Union européenne, les États-Unis et certains États arabes classent le Hamas parmi les organisations terroristes.

Le Hamas affirme avoir capturé des Israéliens Image : Amir Cohen/REUTERS

Les forces de défense d'Israël affirment également que des terroristes se sont infiltrés dans certaines villes du sud. Des médias rapportent que des assaillants ont tiré indistinctement sur des passants à Sderot.

Le porte-parole de l'armée israélienne a confirmé que des "soldats et des civils israéliens" avaient été enlevés lors de l'infiltration d'hommes armés du Hamas.

Israël parle d'une guerre déclenchée

"Le Hamas a fait une grave erreur ce matin en déclenchant une guerre contre l'Etat d'Israël", les soldats israéliens "sont en train de combattre l'ennemi à chaque endroit", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, dans un communiqué. Selon ses services, Yoav Gallant a approuvé le rappel des réservistes.

"Nous sommes en guerre", a déclaré pour sa part le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, dans un message vidéo avertissant que le Hamas paierait "un prix sans précédent" après le déclenchement de cette offensive militaire surprise.

Le Hamas a tiré des milliers de roquettes et infiltré des combattants en territoire israélien Image : Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Cette offensive éclate alors que ce samedi marque le dernier jour des fêtes juives de Souccot en Israël, le pays étant au ralenti, de nombreux pèlerins et touristes ayant afflué dans le pays en période de vacances scolaires.

Dans une revendication, un haut responsable de l'organisation militante islamiste nomme l'opération, "déluge d'Al-Aqsa", et indique que le Hamas a "décidé de mettre un terme à tous les crimes de l'occupation" et que "plus de 5.000 roquettes" ont été tirées depuis ce matin.

Les sirènes d'alertes ont retenti dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, mais aussi plus en profondeur dans le territoire, vers le nord et l'est, selon l'armée.

Des frappes aériennes en riposte

L'attaque du Hamas était une "attaque surprise" Image : Mohammed Salem/REUTERS

Plusieurs sources à Gaza affirment que l'armée israélienne a commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza dans la foulée du déclenchement de l'offensive militaire du mouvement islamiste Hamas. L'armée israélienne a confirmé elle-même dans un bref communiqué que plusieurs "dizaines (de ses) avions de combat (étaient) actuellement en train de frapper un certain nombre de cibles" du Hamas dans la bande de Gaza.

Réaction de l'Allemagne

Le chancelier allemand, Olaf Scholz , a exprimé sa solidarité à l'Etat hébreu. "Des nouvelles horribles nous parviennent aujourd’hui d’Israël. Les tirs de roquettes depuis Gaza et l’escalade de la violence nous choquent profondément. L'Allemagne condamne ces attaques du Hamas et se tient aux côtés d'Israël", a écrit le chef de l'exécutif fédéral allemand sur X (anciennement Twitter).

Ce samedi marque le dernier jour des fêtes juives de Souccot en Israël Image : Ohad Zwigenberg/AP/picture alliance

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a également posté un message sur X dans lequel elle estime que "la violence et les tirs de roquettes contre des innocents doivent cesser immédiatement. Israël a toute notre solidarité et conformément au droit international, le droit de se défendre contre le terrorisme". Plus tard dans la journée de samedi, le gouvernement allemand a déconseillé "fortement" samedi à ses ressortissants de se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens. La cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock a aussi appelé "tous les ressortissants allemands présents sur place" à s'enregistrer sur une plateforme spécifique du ministère pour les situations de crise.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dit condamner "sans équivoque l'attaque menée par les terroristes du Hamas contre Israël. Il s'agit de terrorisme dans sa forme la plus méprisable. Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses".

Le président français, Emmanuel Macron, condamne aussi "fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël". La Russie appelle à la retenue. L'Ukraine exprime sa solidarité avec Israël. Le Royaume Uni, l'Espagne et plusieurs autres pays ont aussi condamné l'offensive militaire du Hamas.