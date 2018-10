Atletico Madrid chute à Dortmund

Dans le stade Iduna Signal Park plein à craquer, Antoine Griezman et ses coéquipiers ont été méconnaissables face aux jeunes joueurs de Dortmund. Les deux équipes ont dès le début pratiquement fermé les espaces. De part et d'autres, les attaquants n'ont pas trouvé le chemin des filets.

Mais à la 38e minute, le milieu de terrain de Dortmund, Axel Witsel a trouvé l’ouverture d’un tir de 20 mètres, légèrement dévié par Saul qui a laissé le portier d’Atlético Oblak sans réaction.

Et dès le retour des vestiaires, le club espagnol a inténsifié les attaques pour revenir au score, notamment la frappe de Saul repoussée par la transversale à la 53e minute.

Le début du festival allemand

Les joueurs de Dortmund ont su par la suite exploiter les contres. A la 73e minute, Raphael Guerreiro a inscrit le 2e but, puis Jadon Sancho à la 83e . Pratiquement comme dans un match amical face à une équipe faible, Raphael Guerreiro a doublé la mise à une minute de la fin du match , 4e but qui a terrassé Atlético Madrid sur la pelouse de Dortmund.

Lucien Favre l’entraineur de Borussia Dortmund se dit surpris de la victoire:

"Quand j’analyse ce match, ce score est vraiment beaucoup, nous avons eu tout de même beaucoup de bonnes occasions. Au début on était prèsque absents. Par après on a été très bons, nous avons fait beaucoup de bonnes combinaisons , créé beaucoup de chances, s’imposer à 4 buts à 0 c’est toutefois difficile et je respecte beaucoup notre adversaire Atletico Madrid "

L'entraineur d’Atletico Madrid réagit

Diego Simeone qui n’avait jamais perdu (4-0) sur la scène internationale depuis qu’il a pris les rênes de l’équipe en 2011, a d’ailleurs salué la façon dont ses adversaires ont joué:

"Le Borussia a été supérieur , ils ne jouent pas la possession de balle inutile, ils joueuent verticalement, rapidement, ils sont sur la bonne voie."

Au terme de la 3e journée, Dortmund se maintient en tête du groupe A, avec 9 points, 8 buts, et 0 but encaissé. L' Atlético Madrid suit avec 6 points, le FC Brugge et l' AS Monaco se sont neutralisés (1-1) hier, et occupent la 3e et 4e place avec 1 point pour chaque équipe.

De son côté, Schalke 04 a fait match nul (0-0) sur la pélouse turque face à Galatasaray. Dans le groupe D, c’est le FC Porto qui occupe la première place , suivi de Schalke, puis les Turcs de Galatasaray et le club moscovite, Lokomotiv Moscou est à la 4e place.