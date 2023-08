Athlétisme : Sebastian Coe justifie le choix de Budapest

La Hongrie avait déjà été au coeur d'une polémique il y a deux ans. Le 15 juin 2021, le gouvernement hongrois avait adopté une loi qui interdisait la promotion de l'homosexualité et du changement de sexe auprès des mineurs. Quelques jours plus tard, il y avait eu des soupçons de racisme et d'homophobie de la part d'une partie du public lors des Hongrie-Portugal et Hongrie-France, comptant pour l'Euro 2020 de football masculin. Enfin, en septembre 2021,de nouvelles insultes racistes avaient été entendues en marge de Hongrie-Angleterre, en marge des qualifications au Mondial 2022.

Image : Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Un durcissement de ton

Concernant l'homophobie, le gouvernement hongrois a dernièrement durci le ton contre la communauté LGBT+, en assénant notamment une amende d'environ 32.000 euros à une librairie ayant vendu au rayon jeunesse un roman racontant l'histoire d'amour entre deux lycéens, ou encore en soumettant un amendement pour exclure les femmes transgenres d'un programme de départ anticipé à la retraite.

Il faut dire qu'il y a quelques jours, le Premier ministre Viktor Orban avait critiqué ce qu'il appelle "l'offensive LGBT+" de l'Union européenne "contre les nations européennes favorables à la famille".

La marche des fiertés a eu lieu le 15 juillet dernier à Budapest Image : Bernadett Szabo/REUTERS

Le sport pour accélérer le respect des droits humains

Pour Sebastian Coe, la tenue des championnats du monde d'athlétisme dans la capitale hongroie pouvait permettre d'accélérer le respect des droits humains. Le patron de la Fédération internationale d'athlétisme a cité en exemple la Chine, critiquée lors des JO d'hiver de 2022, ou encore leQatar. Une vision qu'il partage notamment avec le Comité International Olympique, avec lequel il n'est pas toujours d'accord.

Le patron de World Athletics a aussi rappelé ne "jamais" avoir connu de situation où le développement d'un sport "en particulier dans des environnements difficiles, a laissé la société politiquement, culturellement et socialement encore pire".

Les championnats du monde d'athlétisme auront lieu du 19 au 27 août prochains.