Athlétisme : Kipyegon puissance trois

Sur sa distance fétiche, la coureuse kenyane s'est imposée en 3min54sec87'', juste devant l'Ethiopienne Diribe Welteji et la Néerlandaise Sifan Hassan.

C'est la troisième fois que Faith Kipyegon est sacrée championne du monde sur cette distance, après ses titres en 2017 à Londres et en 2022 à Eugene, aux Etats-Unis.

"C'est incroyable. Je remercie Dieu", a déclaré Kipyegon juste après sa victoire. "Je m'attendais à défendre mon titre, et je l'ai fait, je suis vraiment, vraiment reconnaissante, et je remercie Dieu pour cela. J'étais bien préparée, sachant que la championne en titre, c'était moi. J'ai vraiment travaillé dur pour cela".

Faith Kipyegon est sans conteste la meilleure coureuse de sa génération Image : Martin Meissner/AP

Place au 5.000m

La Kenyane, qui détient le record du monde sur 1.500m, vise désormais la victoire sur le 5.000m, discipline dont elle a amélioré le record le 9 juin dernier à Paris.

"Mon plus grand objectif était le 1.500m, c'est-à-dire défendre mon titre, et c'est ce que j'ai fait. Donc, pour le 5.000m, j'espère me qualifier pour la finale et voir ce qui sera possible", a déclaré Kipyegon.

Tamberi, enfin

Parmi les autres récompenses distribuées hier soir, on notera la victoire de Sofiane El Bakkali sur le 3.000m steeple. Le Marocain, qui s'est imposé en 8min03sec53'' devant l'Ethiopien Lamecha Girma et le Kenyan Abraham Kibiwot, a été sacré champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière.

Et puis en saut en hauteur, la médaille d'or est revenue à Gianmarco Tamberi, grâce à un saut à 2,36m. Champion olympique aux JO de Tokyo en 2021, l'Italien a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière.