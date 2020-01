Athlétisme : le procès de Lamine Diack reporté

La première audience a tourné court hier à Paris lors du procès de Lamine Diack.

La raison ? L'arrivée, le matin même, sur le bureau des procureurs financiers, d'actes d'enquête qui avaient été demandés par les juges d'instruction en 2016 et auxquels la justice sénégalaise n'avait jusque-là jamais donné suite.

Papa Massata Diack, fils de Lamine Diack

Parmi ces éléments, de la documentation bancaire et une audition du fils de Lamine Diack, l'ancien puissant conseiller marketing de l'IAAF, Papa Massata Diack, réfugié à Dakar depuis l'arrestation de son père, en novembre 2015. Il a toujours échappé à la justice française.

Bien évidemment, ce report n'arrange pas le camp Diack.

"Lamine Diack est un homme âgé, qui a toujours coopéré avec la justice et a toujours livré les explications qui lui étaient demandées. Il était venu ici pour commencer ce procès et apporter la preuve de son innocence. Nous regrettons donc qu'une fois encore la justice semble plutôt lente et parle d'irrégularités, qui ne viennent pas de la défense ni des plaignants, mais du juge d'instruction ou peut-être du parquet", a déclaré à Simon Ndiaye, l'un des avocats de Lamine Diack.

Tennis : l'Open d'Australie touché par les incendies

L'épaisse fumée qui recouvre Melbourne

La fumée dégagée par les incendies qui ravagent la région de Melbourne a contraint les organisateurs de l'Open d'Australie à suspendre les entraînements prévus mardi.

L'Allemand Alexander Zverev et le Belge David Goffin auraient dû être les premiers à s'entraîner sur les courts du Melbourne Park, suivis par le N. 1 mondial Rafael Nadal.

Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff et Karolina Pliskova ont eux aussi été contraints de suspendre leurs entraînements.

"L'entraînement a été suspendu temporairement ce matin en raison de la mauvaise qualité de l'air", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué, précisant que les matches de qualification allaient toutefois se dérouler comme prévu.

Les feux de forêt qui ravagent l'Australie depuis des mois ont fait au moins 27 morts et détruit plus de 2.000 habitations.

Tennis : Federer sous le feu des critiques

Roger Federer

Roger Federer a été vivement critiqué ces derniers jours par des militants de la cause environnementale, dont Greta Thunberg.

Il est reproché à la légende du tennis ses liens étroits avec le Crédit Suisse, une entreprise connue pour prêter des milliards de dollars à l'industrie des énergies fossiles. Basé à Zurich, le groupe bancaire est l'un des sponsors de l'ancien numéro mondial.

Sur les réseaux sociaux, les activistes, qui appelaient la semaine dernière le joueur de tennis à se réveiller en utilisant le #RogerWakeUpNow, ont lancé lundi un nouveau mot d'ordre: #RogerForClimate, accompagné d'une vidéo.

Une pétition en ligne a son encontre réunissait lundi plus de 8100 signatures.

En réponse, Roger Federer a annoncé lundi son intention de faire un don en faveur des sinistrés des incendies qui ravagent l'Australie mais a refusé de se désolidariser du Crédit Suisse pour le moment.