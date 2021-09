Athlétisme : Francine Niyonsaba bat le record du monde 2000 m

L'athlète burundaise a été obligée de délaisser le 800 m, sa distance de prédilection, conformément au règlement de la Fédération internationale concernant les athlètes hyperandrogénies. Mais depuis sa reconversion sur les distances longues, Niyonsaba, médaillée d'argent du 800 mètres aux JO de Rio en 2016, enchaine des victoires.

Cinquième au JO de Tokyo du 10.000 mètres, la Burundaise est devenue le 28 août dernier à Paris la cinquième performeuse de l'histoire sur 3.000 mètres. Niyonsaba a de nouveau dominé à deux reprises la Kenyane vice-championne olympique et double championne du monde Hellen OBIRI sur 3.000 mètres et 5.000 mètres à Bruxelles et à Zurich.

Et lors du meeting de Zagreb ce mardi, Niyonsaba a battu le record du monde du 2.000 mètres en 5 minutes 21 secondes et 56 centièmes. "Je n' avais pas réalisé que je pouvais battre le record du monde et je l'ai fait, c'est fabuleux" a dit l'athlète hyperendog Elle a donc réussi à améliorer de deux secondes le chrono réalisé en 2017 par l'Ethiopienne Genzebe Dibaba en 5 minutes 23 secondes et 75 centièmes.