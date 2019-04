Arrestations en série des anciens proches de Bouteflika en Algérie

Flash Info 17hTU (28.04.19)

Près de 5 millions de Béninois étaient appélés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives qui se tiennent sans les partis d'opposition. L'internet et les réseaux sociaux sont également difficilement accessibles. Au Soudan, les militaires et les manifestants sont tombés d'accord sur un gouvernement de transition, plus de deux semaines après la destitution du président Omar el-Béchir.