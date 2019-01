Après le verdict de la CPI: la liesse des partisans de Gbagbo

L'acquittement et l'annonce de la libération de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, poursuivis depuis la fin de la crise postélectorale entre 2010 et 2011 de crimes contre l’humanité, n’a pas provoqué de soulèvement populaire comme cela avait été le cas avec la fausse rumeur de la mi-décembre dernier.

Au domicile Gbagbo

Très tôt ce matin nous avons pris position devant la résidence du couple Laurent Gbagbo. Mais le grand portail y donnant accès était encore fermé.

A l’annonce de l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, c’est Joël N’Guessan, ancien porte-parole et actuellement vice-président du Rassemblement des républicains (RDR) qui nous reçoit dans ses bureaux. Il explique : "nous devons tous prendre acte de cette décision parce que c’est une décision de justice et surtout elle émane d’une juridiction aussi importante que la CPI qui a tous les moyens de preuves. Il faut que nous, les hommes politiques, acceptions sans trop d'émotions quand les juges prennent des décisions."

En route à nouveau pour la résidence de Laurent Gbagbo, nous rencontrons Fréderic qui jubile, pendu à son téléphone : "Je suis très content. Je suis dans la joie parce que c’est un être humain comme moi.’"

Près de la résidence de l’ancien président, un cargo de la police nationale a déployé son effectif dans le quartier. Les partisans arrivent par petits groupes. Parfois en chantant.

La liesse des partisans

A l’entrée, plusieurs dizaines de personnes attendent en file indienne. Ici, chaque passant est minutieusement fouillé avant d’avoir accès la résidence:

‘’ Mon sentiment est celui d’un citoyen ivoirien qui voit que le chemin de la réconciliation est en train de s’ouvrir. Les Ivoiriens vont enfin pouvoir discuter de ce qui s’est passé dans leur pays. C’est un jour heureux car c’est un jour qui ouvre la possibilité de reconstruire la fraternité en Côte d’Ivoire.’’

"La libération de Gbagbo nous fait un peu oublier le mal que nous avons vécu et que le combat que nous avons mené n’est pas un combat en vain. C’est pour cela que nous sommes là ce matin.’’

"Je suis là pour la libération du président. Les mots me manquent. Je ne peux rien dire. J’ai les larmes aux yeux.’’

"Laurent Gbagbo est sorti, je suis heureux. La Côte d’Ivoire va retrouver la réconciliation, c’est ça qui est important. Le temps est un autre nom de Dieu, c’est Laurent Gbagbo qui le disait. Donc il revient pour reprendre sa place."

Le FPI se prépare

Depuis l’entrée, la musique se fait entendre. A l’intérieur, quelques dignitaires du Front Populaire Ivoirien de la branche de feu Abou Dramane Sangaré sont déjà en place.

Dacoury Tabley, ancien gouverneur de la région centrale de l’Afrique de l’ouest, déclare: "La clef de tous nos problèmes est là aujourd’hui. Mais nous avons une pensée en ce moment précis pour tous ceux qui sont morts parce qu’on se rend compte que ces morts là l’ont été pour rien. Et un sentiment de fierté pour le président Gbagbo dont la ténacité et le courage ont permis aujourd’hui ce résultat."

Quant à Odette Lorougnon, présidente des femmes du Front Populaire Ivoirien, elle ne cache pas sa joie "extrême": "Notre lutte a payé. Nous avons eu trop vite raison pour dire que Laurent Gbagbo n’a rien fait. S’il n’a rien fait sa place n’est pas à la CPI. Je crois que nos cris ont été entendus. Et nous avons obtenu victoire.’’

Simone Gabgbo fredonne

Assise sous une bâche blanche, Simone Gbagbo vêtue d’un boubou en pagne reçoit les félicitations des dizaines de militants venus dans sa résidence. Elle profite d’un temps de répit pour fredonner une chanson avec sa suite.

"C’est un sentiment de paix retrouvée. Parce qu’il n’était pas normal que ce monsieur-là soit à la Haye. Il n’a rien fait. Blé Goudé n’a rien fait. Moi-même je n’ai rien fait. Mais aujourd’hui on a eu des juges qui ont eu le courage de dire la vérité, de dire trop c’est trop. C’est bon comme ça, c’est fini ce monsieur-là acquittons-le et qu’il retrouve sa liberté."

Il faut noter que depuis la fin de crise postélectorale, seuls les proches de Laurent Gbagbo sont poursuivis par la justice nationale et internationale. Aujourd’hui, l’acquittement de Laurent Gbagbo va sans doute bouleverser l’échiquier politique en pleine recomposition en Côte d’Ivoire.