Après le sommet de Paris, Kako Nubukpo prône plus d’équité

Le sommet international consacré à la relance des économies africaines s’est achevé ce mardi 18 mai à Paris. Selon le président français, il est important de lancer le "New Deal" pour l’Afrique, avec pour ambition de récolter 100 milliards de dollars.

Le sommet de Paris a aussi confirmé l’émission de droits de tirage spéciaux (DTS), à hauteur de 33 milliards de dollars pour l’Afrique dont 24 milliards pour l’Afrique au sud du Sahara. A cet effet, des rencontres techniques auront lieu dans prochains jours, a affirmé, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).

Dettes

Le président Félix Tshisekedi souhaite la production des vaccins contre la Covid-19 en Afrique

La question de la dette de l’Afrique ou celle d’une meilleure répartition du vaccin contre la Covid-19 ont aussi été évoquées. Tout comme celle du financement nécessaire aux pays africains pour sortir de la récession actuelle. Mais pour Kako Nubukpo, économiste et ancien ministre togolais de la Prospective et de l'Évaluation des politiques publiques, les chiffres annoncés sont encore insuffisants pour le continent.

Kako Nubukpo a officiellement pris ses fonctions le 10 mai dernier en tant que commissaire du Togo à la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Il sera chargé des affaires du département de l’agriculture, des ressources en eau et de l’environnement au sein de cette institution basée à Ouagadougou, au Burkina Faso.

"Encore un effort"

Kako Nubukpo : Les annonces qui ont été faites à Paris montrent que nous sommes de nouveau dans une perspective qu’on pourrait qualifier de keynésienne. Après, il faut voir dans le contenu, comment l’Afrique va se sortir de cette passe difficile. Les chiffres qui ont été annoncés au niveau des droits de tirages spéciaux, au plan international, on essaie d’obtenir 650 milliards de dollars au titre des droits de tirage spéciaux, mais seulement 33 milliards pour l’Afrique, soit 5% des montants. Donc, concernant l’équité, je pense qu’il y a encore un effort à faire.

Écouter l'audio 04:31 L’interview de Kako Nubukpo

DW : Il a été également question à Paris de la dette, son amélioration ou sa structuration. N’est-il pas légitime tout de même de proroger le moratoire ?

Kako Nubukpo : Oui, le problème du moratoire de la dette, c’est que tout dépend du profil du pays qui va en bénéficier. Des pays comme le Bénin, qui sont allés plutôt se financer sur le marché, ont peur d’une hausse de la prime de risque, suite au moratoire de la dette. Parce qu’ils se disent qu’on reviendra sur le marché, les taux d’intérêts auxquels nous serons soumis, seront plus importants, parce que vous dégradez en fait votre réputation. Quant aux autres pays, comme le Sénégal, qui ont un profil d’endettement beaucoup plus classique, lié justement à la coopération bilatérale et multilatérale, des pays comme ça, eux, n’ont pas de soucis, parce qu’ils ne se financent pas prioritairement sur le marché.

DW : Le sommet de Paris a promis d’aider le continent africain sur le plan sanitaire. Les participants à la rencontre se sont clairement prononcés en faveur de la levée des brevets, afin de favoriser la production sur le continent et la vaccination massive contre la Covid-19. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Kako Nubukpo : Non. La vraie difficulté, c’est comment les politiques publiques en matière de recherches en Afrique fonctionnent. Parce qu’il ne s’agit pas de dire simplement qu’on va produire des vaccins anti Covid-19 en Afrique. Il s’agit de structurer la recherche-développement dans le domaine de la santé en Afrique pour que quel que soit la pandémie à laquelle, nous devons faire face, notamment le paludisme, qu’on puisse être capable d’y apporter des réponses structurelles.