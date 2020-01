Après 40 ans d'existence les Verts rêvent de la chancellerie

Journal 17H TU (10.01.20)

Parmi les sujets au menu : le retour en Centrafrique de l'ex-rebelle et président de la transition Michel Djotodia après six ans d'exil au Bénin, les origines de la crise en Libye, la lutte d'influence à Ménaka entre groupes armés rivaux et le quarantième anniversaire de création du parti des Verts allemands.