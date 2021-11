"Le cours de langue audio Radio D est destinés aux débutants avec ou sans connaissances limitées et couvre les niveaux A1 et A2 du cadre européen de référence. Il entraîne surtout la compréhension orale. Vous pouvez écouter ici tous les épisodes audio et lire les scripts. Radio D a été créé en coopération avec le Goethe-Institut.



Niveaux : A1, A2

Supports : audio, texte (télécharger)

Langues : allemand | français"