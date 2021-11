Le Deutschtrainer vous permet d’apprendre, de manière efficace, le vocabulaire de base du quotidien tout en améliorant votre prononciation. Les 100 leçons sont bilingues (français – allemand) et couvrent un large éventail de champs lexicaux – des salutations à la visite chez le médecin, des courses à la recherche d’appartement. Vous pouvez consulter chaque leçon à tout moment et selon vos besoins. Le niveau du Deutschtrainer correspond aux niveaux A1 et A2 du Cadre européen commun de référence.

Niveaux : A1, A2

Supports médiatiques : vidéo, audio, texte (à télécharger)

Langues : Français | Allemand