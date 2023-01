Avec les cours en ligne de la Deutsche Welle, tu apprends l'allemand facilement et gratuitement. Débutant, intermédiaire ou avancé : ici, tu trouves des cours d'allemand et des outils pour apprendre l'allemand via l'actualité ou la musique du niveau A1 à C1. Les professeurs d'allemand trouveront du matériel pédagogique et des contenus spécialisés.