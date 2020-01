Appel à soutenir l'Afrique dans le dossier libyen

Après la conférence de Berlin qui s'est déroulée le 19 janvier et la réunion qui a suivi à Alger sur le conflit libyen, les dirigeants africains se sont retrouvés ce jeudi (30.01.2020) à Brazzaville. Cette nouvelle rencontre a marqué la volonté de l'Afrique de s'investir plus dans le conflit libyen et d'avancer vers des solutions.

Cette réunion de Brazzaville intervient avant le prochain sommet de l'Union africaine.

Pour Thomas Schiller, chargé du Sahel pour la Fondation allemande Konrad Adenauer à Bamako, "il ne peut toutefois y avoir de solution uniquement africaine, sans le soutien de la communauté internationale".

