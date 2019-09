Appel à lutter contre le terrorisme au Sahel à l'ONU

"Il faut agir maintenant". C'est en résumé le message exprimé à New York par les dirigeants africains ce mercredi 25 septembre. Une réunion concernant le G5 Sahel et la situation dans la région avait lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies ce mercredi. L'occasion pour les dirigeants africains de demander un soutien plus fort de la communauté internationale, notamment en matière financière.

Le président burkinabè et président en exercice du G5 Sahel a renouvelé son appel à financement. Rock Marc Christian Kaboré a précisé qu'un grande partie des fonds promis en décembre dernier lors du sommet de Nouakchott n'avaient toujours pas été débloqués. "Nous rappellons encore notre requête d'accorder un mandat (...) à la force conjointe du G5 Sahel, sous le chapitre 7 de la charte des Nations unies, afin de lui accorder des ressources pérennes", a dit le président burkinabè. "Avec une force plus dotée, un mandat plus offensif pour la Minusma et les forces alliés, nous devrions être en mesure de faire face à la menace terroriste dans la région du Sahel."

Projets de développement

Un appel au financement lancé également par Ibrahim Boubakar Keita. Le président malien a insisté sur le fait que l'option militaire ne réglerait pas à elle seule les problèmes de la région. Il a rappelé l'importance de projets de développement pour la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'éducation, la santé... Il a également rappelé les progrès réalisés par son pays mais insisté sur le fait qu'une stabilité sécuritaire au Sahel passait forcément par la stabilité du Mali et de la Libye. "Il s'agit d'un enjeu qui concerne l'ensemble de tous ceux qui se réclament des mêmes valeurs", selon lui.

Les pays du G5 Sahel se sont ainsi unis, une nouvelle fois, pour appeler à la nomination d'un envoyé spécial conjoint ONU-Union Africaine pour la Libye. Egalement présents lors de cette réunion, les ministres allemands et français des affaires étrangères ont assuré de leur soutien, Conscients disent-ils des enjeux pour la communauté internationale.