Angela Merkel reçoit le Prix Houphouët-Boigny-UNESCO

C'est ici à Yamoussoukro, à la Fondation Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix , qui fête son cinquantenaire et qui commémore les 30 ans de la disparition du premier président de la République de Côte d'Ivoire, qu'Angela Merkel a reçu son prix ce mercredi 8 février.

Jean Noël Loukou, le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët Boigny pour la recherche de la paix, explique ce qui a milité en faveur de l'ancienne chancelière allemande : "C'est son action en faveur des réfugiés. C'est le terme même du communiqué du jury. Vous savez qu'il y a eu ce qu'on peut appeler une crise des réfugiés en Europe. Avec l'afflux massif de réfugiés de pays en guerre tels que la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Et grâce à l'action et au courage de la chancelière Angela Merkel, son pays a accueilli plus de 1,2 millions de réfugiés. C'est cette action qui est récompensée par ce prix Félix Houphouët Boigny 2022."

Le prix dans les détails

Pour ce voyage, l'ancienne chancelière allemande est accompagnée de deux assistantes et de quelques gardes rapprochés. Tous ont voyagé par vol commercial et non en avion privé. Le contenu de ce prix décerné à Angela Merkel est dévoilé par Jean Noël Loukou : "Le prix comporte une récompense financière de 150.000 dollars, une médaille d'or et un diplôme signé par la directrice générale de l'Unesco.''

Angela Merkel est la deuxième lauréate à recevoir à Yamoussoukro ce prix Félix Houphouët Boigny. La première fois, c'était le 5 décembre 1995 et les lauréats étaient le roi Juan Carlos d'Espagne et l'ancien président américain Jimmy Carter.

Une distinction méritée

Le reportage de notre correspondant Julien Adayé To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Pour cet évènement, des posters géants d'Angela Merkel sont visibles partoutdans la capitale politique. Et son nom est sur toutes les lèvres dans les rues de Yamoussoukro, comme en témoigne ce micro-trottoir réalisé par la DW :

"J'ai lu dans le journal qu'elle va recevoir le prix Félix Houphouët Boigny pour la paix. Elle le mérite parce que c'est une grande dame. Elle a mené beaucoup d'actions dans le domaine de la paix."

"C'est une ancienne chancelière allemande. Elle doit recevoir le prix Houphouët Boigny pour la paix.'"

"C'est une femme vraiment admirable. On aimerait devenir comme elle."

"Elle représentait un vrai leadership. Elle a beaucoup œuvré. Elle a aussi contribué à l'arrivée de migrants en Europe. Elle a aussi ouvert la porte à plusieurs milliers de migrants."

Invités de marque

Étaient présents à cette remise de prix : le président sénégalais Macky Sall, qui va représenter le parrain du prix, Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. Mais également les présidents du Ghana, Nana Kufor Addo, de la Guinée Bissau, Umaro Cissoko Emballo, ainsi que le président en exercice de la Cédéao et du Liberia, George Weah.

A ceux-là, il faut ajouter les anciens présidents ivoiriens Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Mais aussi l'ancienne première dame, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, épouse du premier président de la Côte d'Ivoire.