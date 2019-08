Analyse sur la grève générale à Hongkong

C’est une situation inédite que vit Hongkong. La ville fait désormais face à une grève générale depuis ce lundi, avec un blocage du métro et des affrontements avec les forces de l'ordre. Mais la question qui se pose est de savoir jusqu’où iront les manifestants et comment la Chine peut réagir ? Pour le savoir, nous avons joint Emmanuel Dupuy, président de l'Institut prospective et sécurité en Europe et spécialiste des relations internationales.

Écoutez son interview ci-dessus