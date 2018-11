Amicaux : le Brésil bat le Cameroun mais perd Neymar

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, n'a pas dû apprécier ce qu'il a vu hier soir à la télévision. Hier soir, à Milton Keynes, en Angleterre, le Brésil a battu le Cameroun 1-0 mais a perdu Neymar sur blessure. L'attaquant du PSG sera probablement forfait pour la rencontre face à Liverpool la semaine prochaine en Ligue des Champions. Les Parisiens ont la poisse, puisque quelques minutes plus tard, au Stade de France, Kylian Mbappé a dû être remplacé après s'être fait mal à l'épaule lors de la victoire 1-0 de la France face à l'Uruguay.

Après Neymar, Kylian Mbappé : dur dur pour le Paris Saint-Germain.

Le Maroc s'impose en Tunisie

À Durban, on jouait le Nelson Mandela Challenge. Il s'agit d'une rencontre amicale qui se dispute une fois par an entre l'Afrique du Sud et une sélection invitée, et dont les bénéfices sont reversés au Nelson Mandela Children's Fund, une association caritative créée par l'ancien président sud-africain. Cette année, les Bafana Bafana ont fait match nul 1-1 face au Paraguay. À Asaba, le Nigeria et l'Ouganda ont fait 0-0. À Radès, dans la banlieue de Tunis, le Maroc s'est imposé 1-0 face à la Tunisie.

Les Maliennes reviennent, les Camerounaises enchaînent

Hier après-midi, on jouait la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. Grosse surprise à Accra, puisque le Ghana, pays-hôte, a été surpris par le Mali. Grâce à Bassira Touré, qui a marqué un doublé, les Maliennes s'imposent 2-1 et reviennent dans la course à la qualification puisqu'elles comptent trois points, tout comme leur adversaire du jour.

Une poule A dominée de la tête et des épaules par le Cameroun. Une fois de plus, les Camerounaises ont fait parler la poudre : après un premier succès 2-1 contre le Mali, les Camerounaises ont battu l'Algérie 3-0. Des buts signés Gabrielle Onguéné, Gaëlle Enganamouit et Ajara Nchout, qui signe là sa deuxième réalisation de la compétition. Deuxième victoire en deux matchs pour les Lionnes Indomptables, qui n'auront besoin que d'un point face aux Ghanéennes pour accéder aux demi-finales.

Tenantes du titre, les Nigérianes peuvent être éliminées d'entrée en cas de défaite contre la Zambie.

Cet après-midi, on aura les matchs du groupe B : à Cape Coast, défaite interdite pour les Nigérianes, tenantes du titre, face à la Zambie. Une rencontre qui débutera à 15h30 TU, suivie de Guinée-Equatoriale-Afrique du Sud, qui commencera à 18h30 en temps universel.