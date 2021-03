Alphonso Davies est nommé ambassadeur du HCR

Dans son communiqué, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés exprime estime que ce nouveau rôle attribué à Alphonso Davies pourrait faire avancer la cause des réfugiés dans le monde: "Alphonso incarne le pouvoir transformateur et nous sommes honorés qu'il se joigne à nous" peut-on lire.

Selon le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi : "Le sport a l'incroyable pouvoir d'apporter l'espoir, de guérir et de contribuer à améliorer l'avenir des personnes déracinnées. Et dans le cadre de notre travailler, nous constatons à quel point le sport peut améliorer leur vie" dit-il.

L'engagement d'Alphonso Davies

Le jeune footballeur de 19 ans a fait donc savoir qu'il ne ménagera aucun effort pour être à la hauteur de son nouveau rôle: "Mon propre vécu me donne envie de m'engager en faveur des réfugiés, de faire connaitre leurs parcours et de contribuer à améliorer concrétement leur vie " a t-il déclaré:

"Cela me fait du bien. C'est incroyable. Je suis heureux qu'ils puissent me voir comme un modèle. Et, vous savez, il y a beaucoup de footballeurs qui sont aussi des réfugiés. Et le choix a été porté sur moi. C'est incroyable. Alors je veux juste donner un bon message à tous ceux qui me respectent. Et je suis heureux de pouvoir être un modèle." se réjouit-il.

Le football a changé sa vie

De famille libérienne, Alphonso Davies est né dans un camp de refugié au Ghana. Puis à l'age de 3 ans est parti au Canada. Le football a été l'élément déclancheur :

"Le football m'a beaucoup aidé: il m'a aidé à être discipliné, à me coucher tôt, à préparer mon corps à l'entraînement, tout" dit-il pour commencer. Et quand j'ai déménagé à Vancouver, le football m'a aussi aidé à être indépendant, à être plus responsable, à savoir faire des choses sans compter sur d'autres. Le football m'a aussi donné l'opportunité d'être ce que je veux être à la fin de ma carrière. Donc, je suis heureux de pouvoir jouer au football à ce niveau" conclut-il.