L'Allemagne est une fédération de 16 Etats située au coeur de l'Europe. Sa capitale et ville la plus peuplée est Berlin. Sa population est d'environ 82 millions d'habitants et c'est le 3ème pays d'immigration au monde.

D'abord occupée par les vainqueurs de la Seconde Guerre Mondiale, l'Allemagne connaîtra la scission en 1949. Le pays est divisé en deux, la République Fédérale Allemande (Allemagne de l'Ouest) et la République Démocratique Allemande (Allemagne de l'Est). La réunification a eu lieu le 3 octobre 1990 après la chute du Mur de Berlin. L'Allemagne est une démocratie parlementaire dirigée par un gouvernement central dont le chef est le Chancelier ou la Chancelière. Il existe un parlement (Bundestag) composé de la Chambre des Députés et d'un Sénat. Le président de la République est une fonction symbolique et honorifique.