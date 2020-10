Allemagne : un prix décerné à un groupe sur Facebook

Le projet d’enseignement des langues et d’assistance sociale "Lernen mit Bijin" ("apprendre avec Bijin") a reçu cette année le prix national de l’intégration en Allemagne.

La syrienne Bjeen Alhassan s’est vue remettre ce prix par la chancelière Angela Merkel à Berlin le lundi 5 octobre. La distinction est accompagnée d’un chèque de 10.000 euros.

"Lernen mit Bijin" est un groupe crée sur Facebook en mars dernier et qui compte désormais quelque 300 membres, essentiellement des femmes parlant kurde ou arabe.

Engagement dans des activités d'intégration

Par vidéo, Bjeen Alhassan assure des cours de langue, mais accompagne aussi les membres du groupe dans leur parcours de recherche de formation ou de travail.

Les conseils d’intégration se font en arabe, kurde, anglais et allemand.

"Lorsque une personne peut parler dans langue de son pays, elle se sent immédiatement bien, chez elle", explique la femme de 28 ans dans une vidéo sur le site de la chancellerie.

Lorsqu’elle est arrivée en Allemagne il y a six ans, Bjeen Alhassan s’est retrouvée dans une position similaire, submergée de nouvelles choses à apprendre par elle-même. Aujourd’hui, elle est titulaire d’un master en management et vit à Hambourg.

Depuis 2017, le prix national de l’intégration rend hommage à un projet d’intégration exemplaire. Le lauréat est présenté comme un modèle à suivre, l’enjeu étant d’encourager d’autres à s’engager dans des activités d’intégration.

Le jury était composé cette année du chercheur Naika Foroutan, du joueur de foot professionnel Sami Khedira, de l’auteur Ahmad Mansour et de la maire de Cologne Henriette Reker.

Lutter contre la montée de l'extrême droite

Cette année, l’accent a été mis sur les femmes et le moyen de les encourager.

En 2018, le prix avait été remporté par IsraAid Germany, une initiative qui propose une aide psychologique aux réfugiés luttant avec des traumatismes.

Néanmoins, selon la journaliste allemande vedette Shakuntala Banerjee, ce genre de prix sont "une bonne idée" mais ne suffisent pas à faire face à la montée constante de crimes d’extrême droite.

Selon la police fédérale allemande, plus de 22.000 crimes et délits liés à l’extrême droite ont été enregistrés dans le pays l’an dernier, soit 5.000 de plus qu’en 2014.

"A la fin, c’est (le prix) juste une petite pierre de ce grand mur que les politiques et la société doivent ériger contre le racisme et l’extrémisme de droite", a écrit la journaliste sur le site de la chaine publique ZDF.

Shakuntala Banerjee a également rappelé que seuls 8% des membres du Parlement allemand ont un passé migratoire, alors que c’est le cas de 26% de la population.