Visite-surprise d'Annalena Baerbock en Ukraine

Annalena Baerbock effectue ce mardi [10.05.22] une visite-surprise en Ukraine. La cheffe de la diplomatie allemande est la première ministre du gouvernement d'Olaf Scholz à se rendre sur place depuis le début de la guerre. Elle s'est rendue notamment à Boutcha, une ville au nord-ouest de Kiev, où plus de 400 cadavres de civils avaient été découverts après l'occupation russe, au mois de mars.

Macron et Scholz soutiennent l'Ukraine en guerre contre la Russie

Une visite-surprise éclair... mais chargée

La ministre allemande des Affaires étrangères a visité Boutcha, où plusieurs centaines de corps de civils tués ont été découverts après le retrait des soldats russes qui ont occupé la ville pendant quatre semaines. Certains d'entre eux avaient les mains liées dans le dos.

Des centaines de cadavres ont été retrouvés à Boutcha

Annalena Baerbock a tweeté que Boutcha était devenue le symbole de "crimes inimaginables” comme "la torture, le viol, le meurtre”. L'Ukraine et les pays occidentaux accusent l'armée russe d'être responsable de ces massacres, ce que la Russie dément.

Massacres arbitraires

"Abasourdie par cet[te violence] arbitraire”, la ministre estime que "cela aurait pu toucher [sa] famille, ou [ses] voisins”.

Le prix DW de la liberté d'expression à des reporters ukrainiens

Lors de son passage dans une église de la ville, accompagnée de la procureure générale chargée d'enquêter sur ces massacres, Annalena Baerbock a assuré l‘Ukraine du soutien de l'Allemagne pour enquêter sur ces "crimes de guerre” et "crimes contre l'humanité”, un soutien "politique, financier et en personnel”.

"Boutcha est une banlieue de Kiev, comme Potsdam pour Berlin Il y a des aires de jeux pour les enfants, des supermarchés, des gens qui vont au travail, a déclaré la ministre allemande. Et juste à côté, les traces des crimes les plus effroyables. Une bombe, tombée au beau milieu d'un supermarché. Dans cette église, on voit l'image de gens qui vaquaient à leur vie quotidienne, se levaient pour aller travailler et ont été assassinés de sang-froid.

Dans une église de Boutcha, Annalena Baerbock allume une bougie pour les victimes des massacres

Une mère qui tentaient de fuir avec ses enfants et qui a été abattue. Nous devons à toutes ces victimes non seulement de nous souvenir d'elles mais aussi de réclamer des comptes aux auteurs de ces crimes. Nous le ferons en tant que communauté internationale. C'est la promesse que nous pouvons et devons faire, ici, à Boutcha.”

Le ministre des Affaires étrangères néerlandais était également en Ukraine aujourd'hui. Wopke Hoekstra devait notamment rencontrer le président Zelensky et plusieurs députés. En visite dans une banlieue de Kiev, le ministre a estimé que la désolation constatée sur place ne pouvait pas "restée impunie”. Les Pays-Bas vont eux aussi soutenir l'Ukraine pour enquêter sur de possibles crimes de guerre.

Réouverture de l'ambassade d'Allemagne à Kiev

A l'agenda de la visite d'Annalena Baerbock, également : une entrevue avec son homologue ukrainien, et la réouverture de l'ambassade d'Allemagne, fermée depuis la mi-février. Les derniers membres du personnel avaient quitté le pays le 25 février pour la Pologne, d'où l'ambassade a continué une partie de ses activités.

Ambassade d'Allemagne à Kiev

Plusieurs représentations diplomatiques européennes, ainsi que les ambassades des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou du Canada notamment ont déjà rouvert leurs portes à Kiev.

A quand une visite d'Olaf Scholz ?

Ces dernières semaines, la discussion avait pris de l'ampleur en Allemagne : quel représentant de l'exécutif allait se rendre en premier à Kiev ?

Ballet diplomatique entre Berlin et Kiev

Le chancelier Olaf Scholz a renoncé pour le moment à faire le voyage à la suite du refus des dirigeants ukrainiens de recevoir le président allemand. Ceux-ci reprochent à Frank-Walter Steinmeier sa bienveillance envers la Russie lorsqu'il était le chef de la diplomatie allemande, au sein du gouvernement Merkel.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz

C'est donc Annalena Baerbock qui a fait le premier pas au sein du gouvernement. Dimanche dernier, Bärbel Bas, la présidente du Bundestag, la chambre basse du Parlement, s'était déjà rendue en Ukraine.

Le 8 mai 1945 et la guerre en Ukraine

Le président Zelensky avait invité Olaf Scholz à venir hier, jour des commémorations, en Russie, de la victoire soviétique sur les nazis. Le président ukrainien estimait que la présence à Kiev du chancelier allemand serait "un signal politique très fort” à cette occasion. Mais Olaf Scholz n'est pas venu. Et il n'a pas encore indiqué quand il compte se rendre sur place.