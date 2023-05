Des lois pour lutter contre le racisme en Allemagne?

"C'était au collège, on nous avait rendu nos bulletins, on a déjeuné à l'école. Après le déjeuner, je suis allée me laver les mains et il y a une camarade qui m'a bousculée et qui m'a dit: écoute ce n'est pas en te lavant les mains que tu vas changer de couleur."

L'histoire de Laura, dont le nom a été modifié pour des raisons de sécurité, n'est pas isolé. Ce que raconte cette jeune Allemande dont l'un des parents est d'origine africaine, de nombreux autres personnes comme elle l'ont déjà vécu. Cela va des remarques désobligeantes, aux insultes en passant par des injonctions à retourner dans les pays d'origines.

La dernière illustration en date, qui fait toujours grand bruit dans le pays, s'est passée durant le week-end dernier. Des écoliers de Berlin auraient été victimes d'insultes et de menaces à caractère raciste par des badauds, dont certains étaient masqués. Les faits se sont déroulés dans un lieu de villégiature à Heidesee, une commune du Brandebourg, à environ 75km au sud-est de la capitale. La plupart des élèves, âgés de 15 à 16 ans, étaient issus de l'immigration et certains étaient de confession musulmane et portaient le foulard.

Une manifestation contre le racisme Image : Christoph Soeder/dpa/picture alliance

"Douloureux et honteux"

Alors qu'une enquête a été ouverte, le ministre-président du Land de Brandebourg, Dietmar Woidke (SPD), a fermement condamné ce qu'il a qualifié de "propos manifestement d'extrême droite et xénophobes ".

Il a estimé que, à la veille du 78e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il était "douloureux et honteux" que l'extrémisme de droite et la haine continuent d'être un problème important.

Avant cet incident, d'autres actes de racisme ont été signalés dans le pays. Récemment, une lettre d'enseignants a fait sensation dans ce même Land du Brandebourg, situé dans l'ex-Allemagne de l'Est. Dans ce document, il est question de musique d'extrême droite, du salut hitlérien, d'intimidation visant des élèves issus de l'immigration ou d'opinions de gauche et des collègues de leur école.

Mais il n'y a pas que sur les bancs d'école ou dans la rue que le racisme se manifeste en Allemagne. Des hommes politiques en sont également victimes.

Le député Karamba Diaby est souvent la cible d'actes raciste Image : Sebastian Rau/photothek/picture alliance

Même en politique

C'est le cas du député SPD du Bundestag Karamba Diaby dont le bureau de circonscription à Halle est régulièrement attaqué. Il y a quelques jours, les locaux ont été incendiés. En janvier 2020, des impacts de balles avaient déjà été trouvés dans les fenêtres. Selon Karamba Diaby, il y a une explication au racisme en Allemagne.

"Il a été remarqué qu'avec la montée de l'extrême droite, les tendances racistes ont augmenté en Allemagne.C'est l'un des principaux problèmes actuellement dans la politique en Allemagne. Il est nécessaire de voir si les lois que nous avons actuellement sont suffisantes pour pouvoir intervenir..." précise-t-il.

En dépit des attaques racistes à répétition, Karamba Diaby assure ne pas céder à la peur. Il rappelle qu'en tant que député, il a été élu et est donc soutenu par la grande majorité de la population.