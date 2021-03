Allemagne: qui pour succéder à Löw ?

Après 15 ans de bons et loyaux services, Joachim Löw a surtout été connu pour avoir conduit l'Allemagne au sacre mondial 2014 au Brésil. Mais le technicien allemand quittera ses fonctions après l'Euro 2021, la compétition européenne prévue cet été. Sous le feu des critiques après des résultats décevants à la Coupe du monde 2018 ou encore après l'humiliation contre l' Espagne en Ligue des Nations (6-0), Joachim Löw a préféré passer la main avant terme.

Les potentiels successeurs

L'Allemagne a la chance d'avoir de bons entraineurs, c'est l'avis de Jürgen Klopp, l'un des entraineurs dont le nom a été évoqué. Mais l'actuel manager de Liverpool est encore sous contrat durant les trois prochaines années avec le club de Merseyside dans le nord de l'Angleterre. Et de ce fait, Klopp n'envisage pas pour le moment d'occuper le banc de la Mannschaft:

Jürgen Klopp, le manager de Liverpool,

"Si la question est de savoir si je suis disponible pour entrainer l'équipe nationale d'Allemagne, je dis non ! Joachim Löw a fait un travail incroyable pendant tant d'années, je pense que c'est le plus long serviteur que nous ayons jamais eu en Allemagne si je me rappelle bien, certainement l'un des entraineurs qui ont réussi leur mission. Mais je suis sûr qu'avec le nombre de très bons entraineurs allemands en ce moment, la Fédération allemande trouvera une bonne solution " a-t-il dit lors de la conférence de presse.

A lire aussi...Foot-Allemagne: et si Mario Götze faisait son retour en équipe nationale ?

Hansi Flick, l' une des options

L'entraineur du Bayern Munich fait partie des favoris pour occuper le banc de la sélection allemande. Hansi Flick a été sélectionneur adjoint de la Mannschaft. Il a travaillé aux côtés de Joachim Löw de 2006 jusqu'au sacre mondial de 2014 au Brésil. Avant de débarquer en Bavière, Hansi Flick a entrainé le TSG Hoffenheim, Victoria Bamental ainsi que le club autrichien RB Salzbourg dont il était adjoint.

Avec six trophées remportés la saison dernière pour sa première année en tant qu'entraineur principal du Bayern, Hansi Flick semble donc bien être une des options pour la Mannschaft.