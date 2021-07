L'heure du nettoyage après les inondations en Allemagne

Le bilan des inondations ne cesse de s’alourdir. Il est désormais de 165 morts. De nombreuses personnes sont par ailleurs toujours portées disparues mais alors que le niveau de l'eau baisse, les opérations de nettoyage ont commencé.

Lire aussi: Au moins 42 morts dans des inondations en Allemagne

Pelle, râteau, brouette en main... dans le bassin de la vallée de Berchtesgaden tout le monde est à l’œuvre pour débarrasser les maisons, les routes et les rails des décombres et de la boue. Il a cessé de pleuvoir et le niveau des cours d'eau est en baisse.

Le grand ménage dans cette région du Sud-Est de la Haute-Bavière se poursuit donc comme en témoignent certains habitants. "Il se passe beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qui traînent. Cela va prendre plusieurs jours..." indique un premier habitant.

"C'est un travail sans fin. L'eau revient encore et encore", se plaint un autre qui se désole en précisant avoir pris du temps pour aider. De l’aide, c’est ce qu’apportent également les forces armées qui ont été déployées.

Lire aussi : L'Allemagne sous l'eau

Le système d'alerte mis en cause

Le débat enfle concernant une éventuelle défaillance des systèmes d'alerte

Alors que l'heure est au nettoyage, le débat enfle concernant une éventuelle défaillance des systèmes d'alerte qui fonctionnent notamment via une application pour les téléphones portables appelée “Nina”.

Mais les autorités l’assurent, le système a bien fonctionné. Seulement voilà, les crues ont entraîné des coupures d'électricité massives et fait tomber des antennes de télécommunication, ce qui a empêché des habitants de recevoir à temps les alertes.

En attendant de situer les responsabilités, le gouvernement a déjà promis d'améliorer le système national d'alerte-catastrophe et pour aider les sinistrés, dès mercredi (21.07.2021) une aide d'urgence d'au moins 300 millions d'euros sera présentée. Ceci, avant un vaste programme de reconstruction de plusieurs milliards d'euros.

Lire aussi : Réchauffement climatique et inondations en Allemagne

Faire plus pour protéger le climat

Des dirigeants comme le ministre-président bavarois Markus Söder estiment qu'il faut agir davantage pour protéger l'environnement

Pour des dirigeants comme le ministre-président de Bavière, Markus Söder, ce qui s’est passé en Rhénanie-Palatinat, en Rhénanie du Nord-Westphalie et dans le Sud-Est de la Bavière est un signal d'alarme en ce qui concerne la protection du climat.

Selon lui, "il ne suffit pas de formuler un objectif, il doit aussi être mis en œuvre. Et dans tous les secteurs : de la réduction des émissions du CO2, en passant par les énergies renouvelables, aux mesures Cleantec, c'est-à-dire la recherche. Et il doit être financé. Il faut maintenant mettre en œuvre la stratégie des polders rapidement, il faut avoir un espace réservé qui ne soit pas construit par les communes. Et enfin, nous devons mener un processus de dialogue qui est axé sur les objectifs et ne pas toujours tout remettre à plus tard".

Les responsables politiques tout comme des experts ont mis en cause le réchauffement du climat suite aux inondations. La chancelière Angela Merkel a appelé dimanche (18.07.2021) à faire un "très grand effort" pour accélérer les politiques climatiques.