L'Allemagne est optimiste avant le Mondial 2023

Depuis l'édition de 1991, la 1ere selon le nouveau format de la Coupe du monde féminine, seuls quatre pays ont remporté le trophée mondial. Les Etats-Unis sont en tête dans le classement avec 4 titres mondiaux. Ils sont suivis de l'Allemagne, deux fois championne du monde, et enfin la Norvège et le Japon ont aussi soulevé le trophée une seule fois.

Les Américaines ont un meilleur effectif ces derniers temps, et semblent dominer le football féminin sur l'échiquier international. Elles ont été championnes du monde dans les deux dernières éditions, en 2015 et en 2019.

L'Allemagne, parmi les favoris

L'Allemagne a certes remporté son dernier titre mondial en 2007. Quinze ans après est-elle toujours efficace pour inquiéter les équipes adverses : "Je pense que nous avons un effectif large, il y a définitivement de la concurrence. A chaque poste, il y a deux, trois, parfois quatre joueuses qui peuvent occuper les postes de différentes manières", a déclaré Carolin Simon, la défenseuse de l'équipe nationale d'Allemagne.

Carolin Simon avant le match amical entre l'Allemagne et la Suède Image : Team 2/IMAGO

L'esprit d'équipe fait aussi partie des atouts majeurs de l'effectif poursuit-elle : "J'ai rejoint la sélection un peu après la dynamique du Championnat d'Europe - il y a un esprit d'équipe incroyable et une grande confiance."

Championne du monde à deux reprises, en 2003 et en 2007, l'Allemagne est la seule nation à avoir remporté le titre mondial à la fois chez les femmes et chez les hommes. Elle a aussi remporté huit des onze championnats d'Europe chez les femmes dont six consécutifs entre 1995 et 2013.