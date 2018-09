Allemagne, l'AfD monte dans les sondages

Presque un an après les législatives et l’entrée de l’AfD au parlement, et à l’approche des régionales du 14 octobre en Bavière, l’extrême droite semble gagner de plus en plus du terrain au détriment des conservateurs.

"Oui, nous voulons la démission du système Merkel. Je l'ai clairement dit." C’était lors d’un point de presse de l’AfD, Alexander Gauland, le chef du parti qui était appelé avec d’autres responsables à s’exprimer sur les manifestations de l’extrême droite à Chemnitz, rappelait l’une des ambitions de l’AfD.

Un parti qui est présenté désormais comme la deuxième force politique en Allemagne, avec 18% à l’échelle nationale, juste derrière la CDU / CSU qui pèse 28%.



L'institut de sondage "Infratest Dimap"qui publie ces résultats n'est pas le premier à voir l'AfD à la deuxième place, mais c'est le premier grand et prestigieux institut à tirer ce constat.

Dans un contexte de crise au sein du gouvernement sur fond de divergences sur la politique migratoire, la montée de l’AfD était semble-t-il prévisible.

La faiblesse des partis historiques

Certains évoquent également une faiblesse générale des sociaux-démocrates (SPD) et des conservateurs (CDU / CSU).

Angela Merkel et sa coalition sont par exemple critiquées de toutes parts pour leur compromis sur le chef du renseignement intérieur, démis de ses fonctions pour ses liens avec l'extrême droite mais promu secrétaire d'Etat.



Depuis preque un an, l'AfD siège au Parlement allemand

Une situation qui alimente les frustrations mais que tente de justifier Karl Lauterbach, vice-président du groupe parlementaire SPD. "Le monde a des problèmes énormes et nous avons l'un des rares gouvernements stables. Le renverser en raison de la promotion d'un secrétaire d'État peu approprié, cela augmenterait à juste titre le désenchantement politique dans le pays et aiderait en réalité les partis radicaux, en particulier l'AfD" explique Karl Lauterbach. L’AfD qui dans tous les cas profite déjà de la situation politique tendue en Allemagne même si, rappellent les experts, la montée des extrémistes n’est pas une exception allemande.

Dans beaucoup d'autres pays européens, comme récemment en Italie, les partis historiques ont subi de lourdes pertes en faveur des partis populistes.