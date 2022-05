En Allemagne, c'est déjà le "Jour du dépassement"

Si on devait tenir compte exclusivement des ressources dont l'Allemagne dispose pour toute l'année, ce mercredi 4 mai marquerait déjà la fin de l’année. A partir de ce jour, les Allemands extrairont de la terre plus de nourriture, de bois, de plantes… qu'ils ne pourront en produire en un an. En d’autres termes, l'Allemagne vit désormais à crédit en termes de ressources naturelles.

La consommation d'énergie qui reste beaucoup trop élevée, les émissions importantes de CO2 dues au trafic routier et à l'agriculture industrielle intensive, ainsi que la pollution du sol, de l'air et des eaux souterraines seraient à l’origine de cette situation dans laquelle se trouve le pays.

Selon Christoph Heinrich, directeur de la conservation de la nature au WWF, la précocité de l’arrivée de l’Allemagne au Jour du dépassement est une preuve de plus que l’humanité vit "au-delà de la limite " et il appelle le gouvernement fédéral à ne pas perdre de temps dans la mise en œuvre de la transition énergétique.

Manifestation en 2020 à Hambourg en Allemagne d'activistes du mouvement Fridays For Future.

Un mauvais exemple

Ce n'est pas la première fois que l'Allemagne épuise ses ressources aussi rapidement alors que le "Jour du dépassement de la Terre" au niveau mondial ne sera atteint qu’au milieu de l'été, c'est-à-dire à la mi-juillet. Les années précédentes, le pays avait atteint le jour du dépassement autour de la même date, au début du mois de mai. Selon Stefan Küper, de l'organisation non gouvernementale Germanwatch, les Allemands ne font pas assez d’efforts "que ce soit dans la réduction de la consommation de ressources ou dans la réduction des gaz à effet de serre".

Un mauvais signal envoyé aux autres pays, ceci alors que les défenseurs de l’environnement alertent régulièrement sur la problématique du gaspillage des ressources de la planète. L'Allemagne n’est toutefois pas le premier pays à atteindre son jour de dépassement si tôt dans l'année. D'autres pays à revenu élevé comme le Qatar, le Luxembourg, le Canada, les Emirats arabes unis et les Etats-Unis l'ont dépassé encore plus tôt.

Rendez-vous à la fin de l'année

L'Allemagne, "cinquième plus grand consommateur de matières premières au monde, importe 99% des minéraux et des métaux des pays du Sud", selon Lara Louisa Siever, responsable de l'équité des ressources au réseau de développement allemand Inkota qui précise que "ces pays ne consomment pas la même quantité de matières premières mais ils en supportent les coûts" comme les violations des droits de l'homme et la dégradation de l'environnement.

Et de l’avis de certains, cela montre à quel point les pays industrialisés vivent aux dépens des pays à faible revenu qui utilisent beaucoup moins de ressources et n'atteindront pas leur jour du dépassement respectif avant la fin de l'année. C'est le cas des pays africains. Ce sera par exemple le 26 décembre au Bénin, le 16 décembre au Tchad, le 23 octobre au Gabon, en Guinée également ce sera en octobre, le 11 du mois.

Il y a à peine un demi-siècle, la capacité biologique de la Terre était plus que suffisante pour répondre aux besoins annuels en ressources de l'humanité. Mais le Jour du dépassement de la Terre, le jour où toute l'humanité prend de facto plus de la planète qu’elle ne peut en produire en un an, se glisse de plus en plus tôt dans le calendrier.

Les dates du "jour de dépassement" de certains pays en 2020.

Un dépassement de plus en plus tôt dans l'année

La date du Jour du dépassement de la Terre cette année n'a pas encore été annoncée.En 2020, il est tombé le 22 août. En 1970 c'était le 30 décembre, en 1990 c'était le 10 octobre. En 2010, le Jour du dépassement de la Terre était avancé au 6 août. Pour calculer les jours de dépassement, le groupe de recherche international Global Footprint Network utilise des indicateurs tels que la consommation nationale, l'efficacité de la fabrication des produits, la taille de la population et les capacités de la nature pour compenser les ressources.

Et après le 4 mai, les prévisions restent sombres. Selon les experts, les Allemands émettront encore plus de CO₂ que les océans et les forêts ne pourront en absorber, ce qui accélèrera la pollution marine et le changement climatique.