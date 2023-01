Faut-il interdire les pétards en Allemagne ?

Après deux ans d’interdiction en raison de la Covid-19, les Allemands ont pu célébrer le passage à la nouvelle année, 2023, en manifestant leur joie à l'aide de feux d’artifices et de pétards. Mais cette tradition peut s'avérer dangereuse et les célébrations ont été émaillées de nombreux incidents.

Dans la capitale, Berlin, la police et les pompiers ont été sollicités pour près de 4.000 interventions durant la nuit de la Saint-Sylvestre, au cours desquelles ils ont souvent été attaqués. Dans certains cas, avec des pétards et des feux d’artifices. On compte une trentaine de blessés parmi les forces de l’ordres et plus de 100 arrestations rien qu’à Berlin.

De nombreux débordements ont eu lieu la nuit du 31 décembre au 1er janvier, en Allemagne

Interdire partout ?

Même si elle a condamné les violences "choquantes" contre les forces de l’ordres, la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, s'oppose à une interdiction générale des pétards en Allemagne. Elle estime qu’il existe déjà de nombreuses possibilités d'interdire ou de limiter l'utilisation d'engins pyrotechniques.

Le syndicat de la police ainsi que le président de l'Association allemande des pompiers, exigent quant à eux une interdiction des pétards au niveau fédéral.

La maire de Berlin, Franziska Giffey, quant à elle, penche plutôt pour une augmentation du nombre de zones dans lesquelles les feux d’artifice devront être interdits. Car jusqu’à présent les feux d'artifice sont interdits à proximité par exemple des églises, hôpitaux, écoles ou des maisons de retraite.

L’opposition conservatrice, (CDU/CSU) et le parti libéral (FDP, membre de la coalition au pouvoir) se sont aussi opposés à une interdiction générale des pétards et feux d’artifices, au nom de la tradition. Pour eux, ceux qui fêtent pacifiquement ne doivent pas être pénalisés par cette interdiction. Certains d’observateurs plaident pour que les communes organisent des spectacles de feux d'artifice pour éviter tout dérapage, comme cela se fait dans d'autres pays.

Pour d’autres, le problème ne peut pas être résolu uniquement avec une interdiction des pétards et feux d’artifices mais avec le respect des professions de la police et des pompiers et l'application du droit en vigueur.