Allemagne : Horst Seehofer propose sa démission

Selon différentes sources, le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, pourrait démissionner de ses fonctions de ministre et de la présidence de son parti bavarois, la CSU.

Tard dimanche soir, l’Allemagne était dans l’attente d’une déclaration publique du ministre en conflit ouvert avec la chancelière Angela Merkel sur la politique migratoire de l’Allemagne.

Horst Seehofer aurait fait part de ses intentions de démissionner lors d'une réunion à huis clos de son parti, la CSU, à Munich. La réunion avait commencé dans l’après-midi et se poursuivait tard dimanche soir.

Des mesures européennes jugées insuffisantes

Seehofer est en désaccord avec la chancelière Merkel sur sa politique migratoire et a jugé dimanche que les dernières propositions d’Angela Merkel et les mesures prises lors du sommet de l’Union Européenne à Bruxelles jeudi et vendredi (28.06.2018 et 29.06.2018) ne seront pas suffisantes pour réduire les flux migratoires.

Lors du sommet, l’Union européenne a envisagé de créer des centres de regroupement pour migrantsoù ceux ayant droit à l'asile seront sélectionnés. L'idée est d'opérer un tri entre ceux qui remplissent les conditions pour obtenir le droit d'asile et les migrants économiques.

Horst Seehofer exige que les migrants enregistrés dans un autre pays de l’UE puissent être refoulés à la frontière allemande. Angela Merkel, elle, refuse ce scénario et a négocié des nouvelles mesures.

Le gouvernement ébranlé

Ce coup de tonnerre survient après deux semaines de tensions entre Angela Merkel et Horst Seehofer et leurs partis respectifs pourtant alliés.

Une démission du ministre Seehofer pourrait emporter le gouvernement d’Angela Merkelet la coalition de la CDU/CSU, deux partis frères.

Le gouvernement actuel a été difficilement mis en place suite aux élections de septembre 2017.