Allemagne : fin de l'enquête autour de Bakery Jatta

Le joueur du Hambourg SV était dans l'oeil du cyclone depuis le 7 août dernier et des révélations du journal Bild. Le tabloïd affirmait en effet que l'ailier gambien évoluait sous une fausse identité. Qu'en réalité il ne s'appelait pas Bakery Jatta, mais Bakary Daffeh; qu'il n'avait pas 21 ans, mais facturait 23 printemps.

"Aucune preuve fiable", selon les autorités

Des révélations qui ont semé le doute en Allemagne. D'une part, une enquête a été ouverte par le bureau du district de Hambourg-Centre; d'autre part, trois équipes (Nuremberg, Bochum et Karlsruhe) ont décidé de porter plainte après leurs défaites en championnat contre Hambourg, arguant que Jatta ne devait pas jouer.

Quoi qu'il en soit, le club de Hambourg, mais également les supporters et plein de gens ont fait preuve de solidarité envers Jatta, et hier, les autorités de Hambourg-Centre ont donc décidé de laisser tomber l'enquête, estimant qu'il n'y avait "aucune preuve fiable" de ce qu'avançait Bild (mais aussi l'hebdomadaire Der Spiegel). Bakery Jatta est donc Bakery Jatta.

La Tunisie relève la tête, la Côte d'Ivoire et le Nigeria tombent

En basketball, suite de la Coupe du monde en Chine; bonne réaction de la Tunisie, qui s'est imposée 79-67 face à l'Iran dans le groupe C, grâce à 22 points et 15 rebonds de Salah Mejri. En revanche, dans le groupe A, la Côte d'Ivoire n'a rien pu faire contre le Venezuela, défaite 87-71, et ce malgré les 16 points de Charles-Noé Abouo et les six rebonds de Bryan Pamba.

Les Ivoiriens joueront les matchs de classement, tout comme les Nigérians, battus pour la deuxième fois dans leur groupe B, cette fois-ci par l'Argentine, 94-81. Enfin, défaite de l'Angola face à l'Italie dans la poule D, 92-61.

Naomi Osaka perd son trône

En tennis, on disputait la suite (et la fin) des huitièmes de finale de l'US Open. Chez les dames, Naomi Osaka, tête de série numéro 1 et tenante du titre, s'est faite sortir en deux sets par Belinda Bencic (7-5, 6-4), tandis que chez les hommes, c'est Alexander Zverev qui s'est fait sortir par Diego Schwartzmann (3-6, 6-2, 6-4, 6-3). En revanche, ça passe pour Rafael Nadal ou encore Gaël Monfils.

En Grand Chelem, Alexander Zverev n'y arrive : nouvelle défaite au quatrième tour pour l'Allemand.

Ce soir, place aux quarts de finale : Serena Williams sera opposée à Wang Qiang, tandis qu'Elina Svitolina jouera contre Johanna Konta. Chez les hommes, on aura Roger Federer-Grigor Dimitrov et Stan Wawrinka contre Daniil Medvedev.