Pour son 1000è match, l'Allemagne déçoit face à l'Ukraine

Après une bonne entame de match, ponctuée par un but de Niclas Füllkrug à la 6è minute de jeu, l'Allemagne a reculé face à l'Ukraine et s'est montrée plus fragile, notamment sur le plan défensif.

Par trois fois, les Ukrainiens ont trouvé la faille : un doublé de Viktor Tsyhankov et un but contre son camp d'Antonio Rüdiger. 3-1 au bout d'une heure de jeu pour l'Ukraine.

Des lacunes défensives à combler

En seconde période, l'Allemagne est toutefois parvenue à revenir au score, grâce à un bon dernier quart d'heure de jeu. C'est Kai Havertz qui a réduit la marque à la 83è minute, avant que Joshua Kimmich n'égalise en toute fin de rencontre sur pénalty. Score final : 3-3. Un résultat décevant, même si cette performance semble avoir permis à Hansi Flick de cibler les problèmes de son équipe :

"Ce que je retiens de positif dans cette rencontre, c'est que nous sommes parvenus à revenir à 3-3 en fin de rencontre. Mais je sais qu'il y a énormément de domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Nous devons faire moins d'erreurs en défense, gagner plus de duels, et défendre tous ensemble dès que nous perdons le ballon", a tonné le sélectionneur allemand au micro de la ZDF.

Hansi Flick salue son homologue Sergueï Rebrov. Les bénéfices du match ont été reversés à l'Ukraine Image : IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Franziska Gora

"Pour cela, il nous faut nous entraîner un peu plus, et ensuite, en match, mettre en pratique ce à quoi nous nous sommes entraînés. Nous devons être instransigeants derrière et plus efficaces devant."

A un an de l'Euro, qui aura lieu en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024, la Mannschaft a encore beaucoup de travail devant elle. Le prochain match de l'Allemagne aura ce vendredi face à la Pologne, à Varsovie. Coup d'envoi prévu à 18h45 en temps universel.